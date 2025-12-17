麻省理工教授离奇住所遭枪击身亡

美国麻省理工学院的一名教授于当地时间周一（15日）晚上，在波士顿附近的家中遭枪击身亡。据美国传媒周二报道，警方已展开调查。



据悉，死者为47岁的物理学家努诺·洛雷罗（Nuno F. G. Loureiro）15日晚在马萨诸塞州（Massachusetts）布鲁克莱恩的家中遭到枪击。诺福克县（Norfolk County）地方检察官办公室周二（16日）发声明表示，洛雷罗当天在当地一家医院去世。案件调查仍在进行中，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

警方尚未拘任何疑犯

麻省理工学院校长萨莉·科恩布卢思亦在一份声明中表示，洛雷罗的去世是「令人震惊的损失」。

距离布鲁克莱恩约80公里的布朗大学上周六（13日）发生枪击事件，造成2名学生死亡，9名学生受伤。警方目前仍搜捕涉案枪手。 联邦调查局周二表示，目前没有发现两宗案件有关联。