Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美扩大旅行禁令 新增叙利亚等五国  收紧巴勒斯坦旅客入境条件

即时国际
更新时间：05:25 2025-12-17 HKT
发布时间：05:25 2025-12-17 HKT

美国特朗普政府于周二宣布扩大旅行禁令范围，新增布基纳法索、马里、尼日尔、南苏丹及叙利亚五国，并对巴勒斯坦权力机构签发的旅行文件实施全面限制。此举被视为政府持续收紧入境标准、强化国家安全政策的一部分。

日前白宫遭枪击成导火线

根据白宫公告，新增限制旨在防范「美国缺乏足够资讯评估其风险」的外国公民入境，并促使相关国家政府加强合作，以落实移民法律及推动反恐等国家安全目标。公告强调，限制措施对维护外交政策与反恐任务具有必要性。

此次调整延续了特朗普第一任期内标志性的旅行禁令政策。事实上，早在今年6月，政府已对阿富汗、缅甸、伊朗、利比亚、查德、刚果共和国、赤道几内亚、厄立特里亚、海地、索马利亚、苏丹和叶门等12国实施入境禁令，并对来自布隆迪、古巴、寮国、塞拉利昂、多哥、土库曼斯坦和委内瑞拉的旅客实施了更严格的限制。

分析指出，近期一名阿富汗籍嫌疑人在白宫附近枪击两名国民警卫队士兵的事件，可能加速了禁令扩大的决策进程。该嫌疑人目前已对谋杀与袭击指控表示不认罪。

美国政府表示，在非冲突区域的边境口岸仍保持开放，航空旅行亦未受全面禁止。然而，新禁令预计将影响数以千计的移民、留学生与探亲访客，并可能引发国际社会对人道主义与歧视问题的争议。部分舆论批评，以国家为单位的限制措施或未能精准针对安全威胁，反而加剧地区紧张与民众困境。

随著2024年总统选举临近，移民与国家安全议题再度成为特朗普政府的政策焦点。观察人士认为，扩大旅行禁令不仅意在回应国内安全忧虑，亦试图巩固其政治基础。未来东盟、中东及非洲多国可能就此与美方进一步交涉，区域合作与地缘政治动态值得持续关注。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
14小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
21小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
10小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
9小时前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
6小时前
屯门景峰花园低层单位起火，一女子烧伤。真．屯门友 Anka Au 图片
屯门景峰花园低层单位起火 女子手部烧伤送院 十多人天台待救
突发
3小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
11小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
17小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
16小时前