泰国大选︱他信外甥获提名明年大选首相候选人

泰国选举委员会昨日宣布，将于明年2月8日举行国会大选。为泰党今日（16日）宣布提名前首相他信的外甥约查南·翁沙瓦（Yodchanan Wongsawat）为首相候选人。



46岁的约查南·翁沙瓦（Yodchanan Wongsawat）是前首相颂猜·旺沙瓦（Somchai Wongsawat）和他信的妹妹瑶瓦帕的儿子。约查南周二在曼谷向传媒表示，自己与他信的关系让他有共同的愿景。「我们确实有一个共同的愿景，那就是为人民服务。」对于泰国与柬埔寨在边境发生军事冲突，约查南提出，主权是首要任务，需要拯救人民。

佩通坦违反政客道德标准，被罢免总理职务。路透社

上任仅1年的停职总理佩通坦，被法院裁定违宪即日解除职务。

他信向记者挥手。美联社

约查南于2014年加入政坛。他拥德克萨斯大学阿灵顿分校（University of Texas at Arlington）的电气工程博士学位，目前在泰国玛希隆大学生物医学工程系任教。



20多年以来，他信家族各成员叱咤泰国政坛。惟今年8月，法院因他信之女佩通坦违反道德规范而下令解除其首相职务。

上周，总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）解散国会，依宪法众议院解散后，须在45至60天内举行大选。阿努廷今年9月获得人民党的支持而上任总理，条件包括在明年1月底前解散国会。

