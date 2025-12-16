Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国大选︱他信外甥获提名明年大选首相候选人

即时国际
更新时间：19:00 2025-12-16 HKT
发布时间：19:00 2025-12-16 HKT

泰国选举委员会昨日宣布，将于明年2月8日举行国会大选。为泰党今日（16日）宣布提名前首相他信的外甥约查南·翁沙瓦（Yodchanan Wongsawat）为首相候选人。

46岁的约查南·翁沙瓦（Yodchanan Wongsawat）是前首相颂猜·旺沙瓦（Somchai Wongsawat）和他信的妹妹瑶瓦帕的儿子。约查南周二在曼谷向传媒表示，自己与他信的关系让他有共同的愿景。「我们确实有一个共同的愿景，那就是为人民服务。」对于泰国与柬埔寨在边境发生军事冲突，约查南提出，主权是首要任务，需要拯救人民。

佩通坦违反政客道德标准，被罢免总理职务。路透社
佩通坦违反政客道德标准，被罢免总理职务。路透社
佩通坦违反政客道德标准，被罢免总理职务。路透社
佩通坦违反政客道德标准，被罢免总理职务。路透社
上任仅1年的停职总理佩通坦，被法院裁定违宪即日解除职务。
上任仅1年的停职总理佩通坦，被法院裁定违宪即日解除职务。
他信向记者挥手。美联社
他信向记者挥手。美联社

相关新闻：泰国明年2月8日 举行国会大选

约查南于2014年加入政坛。他拥德克萨斯大学阿灵顿分校（University of Texas at Arlington）的电气工程博士学位，目前在泰国玛希隆大学生物医学工程系任教。

20多年以来，他信家族各成员叱咤泰国政坛。惟今年8月，法院因他信之女佩通坦违反道德规范而下令解除其首相职务。

上周，总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）解散国会，依宪法众议院解散后，须在45至60天内举行大选。阿努廷今年9月获得人民党的支持而上任总理，条件包括在明年1月底前解散国会。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
10小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
3小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
9小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
6小时前
《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出
《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出
影视圈
8小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
23小时前
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
饮食
7小时前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
5小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
2025-12-15 17:30 HKT