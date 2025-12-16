机舱老鼠 | 荷航飞行途中惊现巨鼠 机舱内上窜下跳 吓坏乘客

荷兰皇家航空（KLM）一班飞往加勒比海的客机上惊现巨 ，有乘客看到老鼠在机舱内乱窜后引发不适，导致飞机被迫取消后续行程，机上250多名乘客要滞留机场。而老鼠不断在机舱内上窜下跳的画面在网上曝光。

取消后续航班 进行彻底清洁

出现鼠踪的是一架空中巴士A330客机，这架飞机原定12月10日从荷兰阿姆斯特丹出发，先前往位于加勒比海的阿鲁巴(Aruba)，然后再飞往荷属海岛波奈(Bonaire)。

老鼠爬在门帘杆上。X@surajit_ghosh2

荷航飞行途中惊现巨鼠，机舱内上窜下跳，吓坏乘客。X@surajit_ghosh2

荷航机舱惊现老鼠，要取消后续航班。X@ytekedejong

超过250名乘客搭机出发时，在机舱内目睹老鼠。从乘客拍摄画面中可看到，老鼠悄悄爬在门帘杆上，还跳到座位上方放置行李的置物柜中，让许多乘客觉得恶心与担忧。

若咬烂电线或造成危险

由于老鼠若是咬坏电线或是关键零件可能会造成危险，所以当飞机抵达阿鲁巴后，航空公司告知乘客，接下来预计行经波奈并飞往阿姆斯特丹的航班取消，以进行彻底清洁。

航空公司表示，目前他们也不清楚老鼠是如何登上飞机，由于发现老鼠时，飞机正在飞越大洋，机组人员只能继续飞行，对于乘客受到影响致歉，同时为受影响的乘客安排住宿过夜与替代航班。

航空公司发言人强调，经过机组人员调查，确认这只老鼠并未靠近机舱内存放食物的区域。

