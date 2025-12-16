特朗普控告BBC剪辑演说诽谤 索偿100亿美元 斥恶意误导观众

美国总统特朗普周一（15日）入禀佛罗里达州南区联邦地区法院，就英国广播公司（BBC）剪辑拼接其讲话一事提出诉讼，共索偿100亿美元（约780亿港元）。诉讼涉及BBC在一部纪录片中剪辑他2021年在美国国会山庄骚乱前向支持者发表演说的内容，令特朗普看起来似乎是在直接呼吁支持者采取暴力行动，攻击国会山庄。

制造呼吁支持者攻击国会印象

特朗普提出诉讼时表示，尽管BBC已道歉，「但并未对自身不当行为展现真正悔意，也没有做出任何有意义的制度改革防止未来新闻滥用行为」。特朗普并声称BBC篡改了他的言论，甚至暗示「他们使用了人工智能或其他技术」。

相关新闻：

BBC「剪辑门」｜特朗普不满仅道歉拒赔偿 称下周提告拟索赔高达50亿美元

2021年1月美国国会山庄爆发骚乱。美联社

BBC被指剪辑特朗普2021年在美国国会山庄骚乱前向支持者发表演说的内容。美联社

BBC遭特朗普入禀法院控告诽谤。路透社

特朗普在白宫在椭圆形办公室对记者说：「他们捏造了一些关于1月6日的糟糕言论，而这些言论我根本没说过。我说的那些话都很美好，对吧？」

法庭文件显示，诉讼包括一项诽谤指控和一项违反佛州贸易行为法的指控，每项指控分别索偿50亿美元（390亿港元）。

涉将演讲2片段剪辑合并

在长达33页的诉状中，特朗普指控BBC在2024年美国大选前一周播出的名为《特朗普：第二次机会？》的纪录片中，将演讲的2个片段剪辑在一起，对特朗普进行虚假、诽谤、欺骗、贬损、煽动和恶意性描述，「故意恶意地试图完全误导观众」。

英国《每日电讯报》网上版11月3日独家披露一份BBC内部备忘录的部分内容。备忘录显示，BBC《全景》（Panorama）栏目去年播出的纪录片《特朗普：第二次机会？》，将特朗普讲话的2个片段拼接在一起，包括他号召支持者游行至国会山庄以及说出「死命奋战」（fight like hell）的片段，但却省去他呼吁和平抗议的部分，借以诽谤他，从而让特朗普看起来似乎是在直接煽动支持者采取暴力行动。

指BBC图干预和影响选举结果

诉讼指控BBC公然企图干预和影响选举结果，损害特朗普的利益。

BBC拼接讲话引发巨大舆论争议，特朗普律师团队11月10日要求BBC撤回相关纪录片并道歉，否则将提出诉讼，索偿至少10亿美元。

BBC于11月13日就误导性剪辑向特朗普道歉，承认判断失误，并坦言剪辑后的内容给人造成特朗普直接呼吁采取暴力行动的错误印象，但拒绝特朗普方面提出的赔偿要求。BBC强调特朗普就此事提出诉，于法无据，并表示BBC没有误导意图、没有恶意，只是将较长的演说缩短，在同一个节目也呈现许多支持特朗普的意见。特朗普随即表示将起诉BBC。