泰柬冲突 | 泰军首度轰炸柬埔寨暹粒省 逼近联合国世界遗产吴哥窟

泰国与柬埔寨边境冲突急遽升温，柬埔寨政府指控泰国军方出动战机深入柬埔寨境内，首次轰炸拥有联合国世界文化遗产吴哥窟的暹粒省，攻击行动波及平民与流离失所者营地，已造成至少15名平民死亡、73人受伤，大批民众再度被迫逃离家园。暹粒省遭轰炸的消息，已令部分已预订行程的游客非常担忧，有旅客取消原定计划，或改道经由越南、老挝入境，甚至要求延后出发。而泰柬双方在长达超过800公里的边界多处驳火，过去8天已造成至少38人丧命、超过50万人流离失所。

冲突已酿38死 50万人流离失所

泰国则反控有燃料将被转送往柬埔寨，宣布切断相关的运输路线。泰国军方周一表示，已将经由与寮国接壤的一处边境检查站关闭，因为根据情报，这些燃料可能会转运给柬埔寨部队。

泰国F-16战机轰炸暹粒省附近地区，大批居民仓皇逃离。新华社

泰柬边境战火令超过50万人流离失所。路透社

泰国边境民房在战火中受创。美联社

柬埔寨指泰国军方自周一（15日）凌晨起，沿柬泰边境多个方向持续发动军事行动，包括出动无人机投弹、重砲炮击、地面装甲部队推进及F-16战机空袭。

泰战机深入柬境投弹

柬方指出，泰军空袭行动已明显深入柬埔寨境内，其中战机深入约70公里投弹，严重侵犯柬国主权。

柬埔寨国防部表示，周一上午10时许，泰国F-16战机在暹粒省斯雷斯南县一处流离失所民众营地附近投下炸弹，该地距离吴哥窟所在的吴哥考古园区不到2小时车程。

柬埔寨新闻部长涅帕达直言，这是泰军在最新一波冲突中，深入柬埔寨境内最深的一次攻击，也是泰国首次轰炸暹粒省。

官方统计指出，截至周一下午2时，泰军持续的军事行动已造成15名平民死亡、73人受伤，避难人数攀升至40万9293人。轰炸事件也迫使数百户原本已安置的流离失所家庭再次仓皇撤离。

柬旅游业受重创

除暹粒省外，柬埔寨国防部通报，第五军区与第四军区多地亦遭受密集攻击，包括卜迭棉芷省、菩萨省、奥多棉芷省及多处古寺周边地区，部分地点更传出泰军释放刺激性或有毒烟雾，至周一晚，多条战线仍未完全平息。

战火逼近观光重镇，也重创柬埔寨旅游产业。柬埔寨经济高度仰赖观光，观光部数据显示，去年外国旅客人数突破670万人，创历史新高，但今年7月至9月的入境人次，仍较2019年疫情前减少约三分之一。

吴哥企业公司统计，6月至11月期间，吴哥考古园区门票销售额年减至少17%。