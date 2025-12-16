Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬冲突 | 泰军首度轰炸柬埔寨暹粒省 逼近联合国世界遗产吴哥窟

即时国际
更新时间：11:49 2025-12-16 HKT
发布时间：11:49 2025-12-16 HKT

泰国与柬埔寨边境冲突急遽升温，柬埔寨政府指控泰国军方出动战机深入柬埔寨境内，首次轰炸拥有联合国世界文化遗产吴哥窟的暹粒省，攻击行动波及平民与流离失所者营地，已造成至少15名平民死亡、73人受伤，大批民众再度被迫逃离家园。暹粒省遭轰炸的消息，已令部分已预订行程的游客非常担忧，有旅客取消原定计划，或改道经由越南、老挝入境，甚至要求延后出发。而泰柬双方在长达超过800公里的边界多处驳火，过去8天已造成至少38人丧命、超过50万人流离失所。

冲突已酿38死 50万人流离失所

泰国则反控有燃料将被转送往柬埔寨，宣布切断相关的运输路线。泰国军方周一表示，已将经由与寮国接壤的一处边境检查站关闭，因为根据情报，这些燃料可能会转运给柬埔寨部队。

相关新闻：
泰柬冲突︱边境冲突持续扩大 泰国沿海实施宵禁

泰国F-16战机轰炸暹粒省附近地区，大批居民仓皇逃离。新华社
泰国F-16战机轰炸暹粒省附近地区，大批居民仓皇逃离。新华社
泰柬边境战火令超过50万人流离失所。路透社
泰柬边境战火令超过50万人流离失所。路透社
泰国边境民房在战火中受创。美联社
泰国边境民房在战火中受创。美联社

柬埔寨指泰国军方自周一（15日）凌晨起，沿柬泰边境多个方向持续发动军事行动，包括出动无人机投弹、重砲炮击、地面装甲部队推进及F-16战机空袭。

泰战机深入柬境投弹

柬方指出，泰军空袭行动已明显深入柬埔寨境内，其中战机深入约70公里投弹，严重侵犯柬国主权。

柬埔寨国防部表示，周一上午10时许，泰国F-16战机在暹粒省斯雷斯南县一处流离失所民众营地附近投下炸弹，该地距离吴哥窟所在的吴哥考古园区不到2小时车程。

柬埔寨新闻部长涅帕达直言，这是泰军在最新一波冲突中，深入柬埔寨境内最深的一次攻击，也是泰国首次轰炸暹粒省。

官方统计指出，截至周一下午2时，泰军持续的军事行动已造成15名平民死亡、73人受伤，避难人数攀升至40万9293人。轰炸事件也迫使数百户原本已安置的流离失所家庭再次仓皇撤离。

柬旅游业受重创

除暹粒省外，柬埔寨国防部通报，第五军区与第四军区多地亦遭受密集攻击，包括卜迭棉芷省、菩萨省、奥多棉芷省及多处古寺周边地区，部分地点更传出泰军释放刺激性或有毒烟雾，至周一晚，多条战线仍未完全平息。

战火逼近观光重镇，也重创柬埔寨旅游产业。柬埔寨经济高度仰赖观光，观光部数据显示，去年外国旅客人数突破670万人，创历史新高，但今年7月至9月的入境人次，仍较2019年疫情前减少约三分之一。

吴哥企业公司统计，6月至11月期间，吴哥考古园区门票销售额年减至少17%。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
16小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
18小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
13小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
22小时前
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
14小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
3小时前
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
投资理财
6小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
19小时前
王莉被领导索要¥15万奖金，爆拒绝后被欺压兼申退役。
00:20
亚运会三金得主爆遭领导索¥15万奖金 拒绝后被欺压兼申退役
即时中国
18小时前