美FBI破左翼炸弹袭击阴谋拘4人 涉策划除夕夜袭洛杉矶5地点

美国联邦调查局（FBI）周一（15日）宣布破获左翼反政府组织拟于除夕夜在洛杉矶5个地点发动炸弹袭击的阴谋，在洛杉矶以东的莫哈韦沙漠拘捕4人。这4名嫌犯已被控串谋和持有爆炸装置等罪名。

联邦调查局局长帕特尔在社交平台X发文说，联邦调查局成功挫败这宗「可信且迫在眉睫的恐怖袭击威胁」。被捕的4名疑犯自称是极端左翼组织「龟岛解放阵线」（TILF、Turtle Island Liberation Front）一个激进分支的成员，涉嫌策划在跨年夜对洛杉矶地区5个不同地点使用简易爆炸装置发动袭击。

美国司法部展示嫌犯在沙漠中将一个大型黑色物体搬到桌子上的监视空拍影片。司法部图片

FBI在行动中拘捕4名疑犯。美国司法部图片

帕特尔和司法部长邦迪（右）证实侦破炸弹袭击阴谋。路透社

司法部长邦迪证实，司法部与联邦调查局联手瓦解恐袭阴谋。路透社

谋袭ICE人员及车辆

司法部长邦迪同日在X平台上证实，司法部与联邦调查局联手瓦解这宗针对洛杉矶地区的「大规模恐怖袭击阴谋」。「龟岛解放阵线」还被指计划袭击移民与海关执法局（ICE）的人员和车辆。

根据检察官向加州中区联邦地区法院提交的起诉书，4名嫌犯上周在洛杉矶以东的莫哈韦沙漠被捕，当时他们正在测试爆炸装置。官员们向记者展示嫌犯在沙漠中将一个大型黑色物体搬到桌子上的监视空拍影片。官员表示，他们在嫌犯组装起可用的爆炸装置之前，就成功逮捕了他们。

自制管状炸弹 沙漠测试威力

相关袭击计划是在5个地点放置装有自制「复杂管状炸弹」的背包，目标是2家与州际和国际贸易活动相关的美国公司设施。

4名嫌犯分别是30岁的卡罗尔（Audrey Carroll）；32岁的佩奇（Zachary Page）；24岁的加菲尔德（Dante Gaffield）及41岁的蒂娜·赖（Tina Lai），他们都来自洛杉矶地区。

此外，帕特尔还表示，联邦调查局在南部路易斯安那州新奥尔良市逮捕另外一名据信与「龟岛解放阵线」激进分支有关联的第5名嫌犯，此人「涉嫌策划另一宗暴力袭击」。

来自反资本主义极端组织

帕特尔将TILF形容为「一个受亲巴勒斯坦、反执法和反政府意识形态驱使的极端组织」。根据刑事诉状，该组织呼吁非殖民化、部落主权以及工人阶级奋起反抗资本主义。

「龟岛」一词是部分原住民用来指称北美的一种方式，反映北美存在于美国和加拿大划定的殖民边界之外。这个字源自于原住民的创世神话，传说这片大陆是由一只巨龟背上形成。