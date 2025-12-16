Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美FBI破左翼炸弹袭击阴谋拘4人 涉策划除夕夜袭洛杉矶5地点

即时国际
更新时间：08:59 2025-12-16 HKT
发布时间：08:59 2025-12-16 HKT

美国联邦调查局（FBI）周一（15日）宣布破获左翼反政府组织拟于除夕夜在洛杉矶5个地点发动炸弹袭击的阴谋，在洛杉矶以东的莫哈韦沙漠拘捕4人。这4名嫌犯已被控串谋和持有爆炸装置等罪名。

联邦调查局局长帕特尔在社交平台X发文说，联邦调查局成功挫败这宗「可信且迫在眉睫的恐怖袭击威胁」。被捕的4名疑犯自称是极端左翼组织「龟岛解放阵线」（TILF、Turtle Island Liberation Front）一个激进分支的成员，涉嫌策划在跨年夜对洛杉矶地区5个不同地点使用简易爆炸装置发动袭击。

美国司法部展示嫌犯在沙漠中将一个大型黑色物体搬到桌子上的监视空拍影片。司法部图片
美国司法部展示嫌犯在沙漠中将一个大型黑色物体搬到桌子上的监视空拍影片。司法部图片
FBI在行动中拘捕4名疑犯。美国司法部图片
FBI在行动中拘捕4名疑犯。美国司法部图片
帕特尔和司法部长邦迪（右）证实侦破炸弹袭击阴谋。路透社
帕特尔和司法部长邦迪（右）证实侦破炸弹袭击阴谋。路透社
司法部长邦迪证实，司法部与联邦调查局联手瓦解恐袭阴谋。路透社
司法部长邦迪证实，司法部与联邦调查局联手瓦解恐袭阴谋。路透社

谋袭ICE人员及车辆

司法部长邦迪同日在X平台上证实，司法部与联邦调查局联手瓦解这宗针对洛杉矶地区的「大规模恐怖袭击阴谋」。「龟岛解放阵线」还被指计划袭击移民与海关执法局（ICE）的人员和车辆。

根据检察官向加州中区联邦地区法院提交的起诉书，4名嫌犯上周在洛杉矶以东的莫哈韦沙漠被捕，当时他们正在测试爆炸装置。官员们向记者展示嫌犯在沙漠中将一个大型黑色物体搬到桌子上的监视空拍影片。官员表示，他们在嫌犯组装起可用的爆炸装置之前，就成功逮捕了他们。

自制管状炸弹 沙漠测试威力

相关袭击计划是在5个地点放置装有自制「复杂管状炸弹」的背包，目标是2家与州际和国际贸易活动相关的美国公司设施。

4名嫌犯分别是30岁的卡罗尔（Audrey Carroll）；32岁的佩奇（Zachary Page）；24岁的加菲尔德（Dante Gaffield）及41岁的蒂娜·赖（Tina Lai），他们都来自洛杉矶地区。

此外，帕特尔还表示，联邦调查局在南部路易斯安那州新奥尔良市逮捕另外一名据信与「龟岛解放阵线」激进分支有关联的第5名嫌犯，此人「涉嫌策划另一宗暴力袭击」。

来自反资本主义极端组织

帕特尔将TILF形容为「一个受亲巴勒斯坦、反执法和反政府意识形态驱使的极端组织」。根据刑事诉状，该组织呼吁非殖民化、部落主权以及工人阶级奋起反抗资本主义。

「龟岛」一词是部分原住民用来指称北美的一种方式，反映北美存在于美国和加拿大划定的殖民边界之外。这个字源自于原住民的创世神话，传说这片大陆是由一只巨龟背上形成。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
14小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
17小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
12小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
12小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
20小时前
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
投资理财
4小时前
王莉被领导索要¥15万奖金，爆拒绝后被欺压兼申退役。
00:20
亚运会三金得主爆遭领导索¥15万奖金 拒绝后被欺压兼申退役
即时中国
17小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
2025-12-15 09:00 HKT
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
17小时前