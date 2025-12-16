Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「拉眼角」风波｜芬兰小姐被撤后冠 右翼议员仿效声援

更新时间：08:50 2025-12-16 HKT
发布时间：08:50 2025-12-16 HKT

芬兰小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）因一张拉眼角（将眼角往两边拉扯，变成瞇瞇眼）、配文为「和中国人吃饭」的照片流出社交平台，涉嫌歧视亚洲人，日前被选美机构褫夺后冠。但该国右翼民粹政党「芬兰人党」（Finns Party）多名议员随后却仿效该拉眼角动作以示声援，包括加雷德乌（Kaisa Garedew）、埃罗拉（Juho Eerola），以及欧洲议会议员廷基嫩（Sebastian Tynkkynen）令「亚洲眼」风波升级。

埃罗拉一度在 Facebook 将此图设为头像，并配文「我是Sarah」。他在接受芬兰公共广播公司 Yle采访时表示，他为自己的照片被解读为种族主义而感到遗憾： 「我想对所有亚裔背景的人说，如果你们因此感到不适，我表示歉意。这绝非我的本意。」 他强调，他的批评是针对选美机构的决定，而不是对亚洲人的嘲弄，并认为札法切应当获得支持

其他政党领导人纷纷强烈批评这种行为，教育部长阿德勒克鲁茨（Anders Adlercreutz）斥责这是「幼稚愚蠢的行为，显然会冒犯他人」。

