Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

玻利维亚暴雨成灾 增至20人死24人失踪 总统指灾情仍未结束

即时国际
更新时间：07:23 2025-12-16 HKT
发布时间：07:23 2025-12-16 HKT

玻利维亚东部圣克鲁斯（Santa Cruz）地区连日暴雨引发洪灾，当局周一（16日）表示，死亡人数已上升至20人，另至少24人失踪，随着救援人员陆续抵达过往无法进入的地区，预料伤亡数字仍可能上升。

副民防部长特罗切（Alfredo Troche）向国营玻利维亚电视台表示，洪水由皮拉伊河（Rio Pirai）水位暴涨引发，至今已确认再多16具遗体，令死亡人数增至20人。他指出，约300人已由直升机救出，至少2,100个家庭受灾，数百人无家可归。

国家气象与水文部门表示，暴雨自上周六起持续。当地居民忆述洪水来得突然，有人被困家中，直至邻居冒险救援才能脱险。网上片段显示，一条河上桥梁在急流冲击下倒塌，当局动用重型机械清理瓦砾，尝试恢复交通。

气象部门预计，未来数日天气或转趋稳定，有助水位回落及加快救援进度。专家警告，厄尔尼诺与拉尼娜气候现象交叠，令亚马逊流域降雨异常。

上月才上任的总统帕斯（Rodrigo Paz）周日与专家及内阁官员会面评估灾情，批评历届政府未有为紧急事故预留足够资源，并指出过去20年大规模森林砍伐及山火，加剧洪灾风险。他强调，今次灾情「仍未结束，只是开始」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
12小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
15小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
10小时前
报道指，8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。央视截图
新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500
即时中国
11小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
18小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
王莉被领导索要¥15万奖金，爆拒绝后被欺压兼申退役。
00:20
亚运会三金得主爆遭领导索¥15万奖金 拒绝后被欺压兼申退役
即时中国
15小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
23小时前
昂山素姬儿子担心母亲可能已去世。 路透社
昂山素姬之子忧母亲或已去世 「两年没有消息」
即时国际
10小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
13小时前