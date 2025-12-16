玻利维亚暴雨成灾 增至20人死24人失踪 总统指灾情仍未结束

玻利维亚东部圣克鲁斯（Santa Cruz）地区连日暴雨引发洪灾，当局周一（16日）表示，死亡人数已上升至20人，另至少24人失踪，随着救援人员陆续抵达过往无法进入的地区，预料伤亡数字仍可能上升。

副民防部长特罗切（Alfredo Troche）向国营玻利维亚电视台表示，洪水由皮拉伊河（Rio Pirai）水位暴涨引发，至今已确认再多16具遗体，令死亡人数增至20人。他指出，约300人已由直升机救出，至少2,100个家庭受灾，数百人无家可归。

国家气象与水文部门表示，暴雨自上周六起持续。当地居民忆述洪水来得突然，有人被困家中，直至邻居冒险救援才能脱险。网上片段显示，一条河上桥梁在急流冲击下倒塌，当局动用重型机械清理瓦砾，尝试恢复交通。

气象部门预计，未来数日天气或转趋稳定，有助水位回落及加快救援进度。专家警告，厄尔尼诺与拉尼娜气候现象交叠，令亚马逊流域降雨异常。

上月才上任的总统帕斯（Rodrigo Paz）周日与专家及内阁官员会面评估灾情，批评历届政府未有为紧急事故预留足够资源，并指出过去20年大规模森林砍伐及山火，加剧洪灾风险。他强调，今次灾情「仍未结束，只是开始」。