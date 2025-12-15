悉尼邦迪海滩枪击案 澳洲拟收紧枪械法
发布时间：22:41 2025-12-15 HKT
澳洲悉尼邦迪海滩周日晚发生近30年来最严重的枪击事件，造成15人丧生、27人受伤住院。警方确认行凶者为一对父子。枪击事件后，澳洲总理阿尔巴尼斯于周一下午召集全国内阁会议，同意采取更严格的枪支管制措施。
年轻枪手纳尔维德出生于澳洲，为澳洲公民，其父亲于1998年首次持学生签证入境澳洲，2001年获得发给澳洲公民或永久居民配偶的签证。
澳洲收紧枪支管制措施
澳总理阿尔巴尼斯与各州州长、领地首领于周一下午召集全国内阁会议，同意加强有关枪支管理的法律，包括限制个人可持有的枪支数量、枪支类型及其改装范围；非澳洲公民不得持枪；加快建立全国枪支登记系统；扩大使用「犯罪情报」支持枪支许可证申请，以及改革目前「永久有效」的枪支许可证制度。
10岁女孩为最年轻罹难者
根据新南威尔士州警方公布，部分罹难者身份已确认，其中最年轻的是一名儿童，名叫玛蒂尔达的10岁女孩。事发时，她正与家人一起庆祝光明节的第一晚，枪手突然开火。她因伤势过重在医院去世。其他罹难者还包括一名87岁长者、一名英国出生的拉比、一名退休警察及一名大屠杀幸存者。
