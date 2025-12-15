Onlyfans︱美橄榄球冠军教练约炮 用门票换4P服务

美国密西根大学橄榄球队去年赢得全国冠军赛，教练摩尔（Sherrone Moore）一度名成利就。美媒报道，在赢得全国冠军赛后几个小时内，摩尔曾向付费成人平台OnlyFans上的模特儿提供赛季门票，以换取在休斯顿一间酒店与对方进行4人性行为。

主动传私讯邀约

OnlyFans女郎索雷蒂（Mia Sorety）透露，摩尔去年1月8日率领密西根大学获得全国冠军后，主动向她传私讯，提议用季票交换性服务，并且还想再约两名OnlyFans女郎来4P。

索雷蒂是密西根大学橄榄球队球迷，曾亲自前往现场观赛。她表示，她收到摩尔短讯后当下便已拒绝，因为自己并不缺钱买票。

因婚外情名声扫地

在今次事件曝光之前，摩尔就已名声扫地。他因和球队行政助理希弗（Paige Shiver）发生婚外情，被密西根大学开除。他之后又在12月10日冲到希弗住处，威胁要持刀自残，最终被警方拘捕。

按照与密西根大学橄榄球队合约，摩尔本将担任教练5年，基本年薪达到550万美元（约4290万港元）。但由于校方以正当理由解雇，故不用支付违约金。

摩尔目前被控多项罪名，包括入室窃盗、跟踪骚扰、侵入住宅等。检方透露，摩尔和希弗已保持数年婚外情，但希弗之后拒绝联络，令到摩尔情绪失控。

检方提到，摩尔在冲入希弗住处后，曾拿著刀对希弗说：「我要自杀。我要让你亲眼看著。我的血沾满了你的手。你毁了我的生活。」

美媒昨日（14日）引述消息人士指，密西根大学聘请的律师团队将继续调查摩尔与希弗的关系，并将调查范围扩大到整个体育部门。