Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Onlyfans︱美橄榄球冠军教练约炮 用门票换4P服务

即时国际
更新时间：18:00 2025-12-15 HKT
发布时间：18:00 2025-12-15 HKT

美国密西根大学橄榄球队去年赢得全国冠军赛，教练摩尔（Sherrone Moore）一度名成利就。美媒报道，在赢得全国冠军赛后几个小时内，摩尔曾向付费成人平台OnlyFans上的模特儿提供赛季门票，以换取在休斯顿一间酒店与对方进行4人性行为。

主动传私讯邀约

OnlyFans女郎索雷蒂（Mia Sorety）透露，摩尔去年1月8日率领密西根大学获得全国冠军后，主动向她传私讯，提议用季票交换性服务，并且还想再约两名OnlyFans女郎来4P。

索雷蒂是密西根大学橄榄球队球迷，曾亲自前往现场观赛。她表示，她收到摩尔短讯后当下便已拒绝，因为自己并不缺钱买票。

因婚外情名声扫地

在今次事件曝光之前，摩尔就已名声扫地。他因和球队行政助理希弗（Paige Shiver）发生婚外情，被密西根大学开除。他之后又在12月10日冲到希弗住处，威胁要持刀自残，最终被警方拘捕。

按照与密西根大学橄榄球队合约，摩尔本将担任教练5年，基本年薪达到550万美元（约4290万港元）。但由于校方以正当理由解雇，故不用支付违约金。

摩尔目前被控多项罪名，包括入室窃盗、跟踪骚扰、侵入住宅等。检方透露，摩尔和希弗已保持数年婚外情，但希弗之后拒绝联络，令到摩尔情绪失控。

检方提到，摩尔在冲入希弗住处后，曾拿著刀对希弗说：「我要自杀。我要让你亲眼看著。我的血沾满了你的手。你毁了我的生活。」

美媒昨日（14日）引述消息人士指，密西根大学聘请的律师团队将继续调查摩尔与希弗的关系，并将调查范围扩大到整个体育部门。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
6小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
10小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
9小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
3小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
7小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
11小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
22小时前