《90男欢女爱》导演偕妻遇害32岁儿被捕 特朗普发文扯上政治掀公愤

经典爱情电影《90男欢女爱》78岁著名导演洛连纳（Rob Reiner）与68岁妻子米歇尔（Michele）被发现在洛杉矶寓所倒毙，身有刀伤，32岁亲儿尼克（Nick）涉案被捕。美国总统特朗普发文称，洛连纳死亡的原因，是因为患有「盲目反特朗普综合症」（Trump derangement syndrome）。特朗普此言一出，即时掀起舆论公愤。

「死于盲目反特朗普综合症」

多家美国新闻媒体引述警方消息人士说法报道，洛连纳夫妇是中刀身亡；名人新闻网站TMZ指，他们是在一场争执中遭一名家人割喉。洛连纳的儿子尼克因涉嫌谋杀，周一已被拘留，目前关押在洛杉矶县监狱。

洛杉矶警方证实，尼克已被正式以「谋杀」罪名拘捕，保释金为400万美元（约3900万港元）。

儿子曾自爆染毒瘾

涉嫌行凶的尼克在2016年接受PEOPLE杂志访问时，谈到自己与毒瘾长达数年的斗争，自爆10多岁就开始吸毒，最终导致流落街头。他从15岁左右就开始反复进出戒毒所，但随著毒瘾加重，他离家越来越远，在多个州度过了很长一段时间的无家可归生活。这段经历后来成为他参与编剧的半自传电影的基础，父亲也是此片的导演。

在这件令人震惊的弑亲悲剧发生后，各界纷纷对洛连纳遇害一事表达哀悼。不过，特朗普却在其社交平台Truth Social发文，将这宗命案归咎于洛连纳对特朗普的「狂怒」批评，并称洛连纳夫妇丧命是因为「盲目反特朗普综合症」所致。

特朗普：一点也不喜欢洛连纳

特朗普指出，洛连纳对特朗普狂怒的执著为众人所知，尤其是他明显的偏执，在特朗普政府打破所有执政目标和预期后，更达到新的高峰；特朗普最后才说，希望洛连纳和米歇尔安息。

特朗普亦表示，这是一宗非常难过的事件，称洛连纳虽然是一名受折磨且苦苦挣扎的人，但曾经是非常有才华的导演和喜剧明星。

特朗普其后在白宫对记者发这时，被问及是否坚持自己较早前在社交平台的贴文，他再次抨击洛连纳说：「我一点也不喜欢洛连纳，我认为他毁了自己，是个精神错乱旳人，对我们国家非常不利。」

言论引发负面反应

特朗普一些铁杆支持者也对此言论表示震惊，在Truth Social引发了一波异常强烈的负面反应。

内布拉斯加州共和党众议员培根（Don Bacon）说：「我认为这种话只会出自酒吧里醉汉之口，而不是美国总统。」

曾是特朗普在国会最坚定的盟友之一的格林（Marjorie Taylor Greene），亦公开谴责特朗普，认为这场悲剧「与政治或政治敌人无关」。