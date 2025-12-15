空中惊魂 | 捷蓝航空指美军加油机乱入航道 委内瑞拉空域附近险相撞

美国军方正加强在加勒比海地区的禁毒行动，并试图增加对委内瑞拉政府的压力之际，该区差点发生撞机事故，一架从加勒比海小国库拉索起飞的捷蓝航空（JetBlue）客机，为避免与一架美军空中加油机相撞而停止爬升。

捷蓝机师紧急停止爬升

据美联社报道，事发于上周五（12日）捷蓝航空1112号航班从委内瑞拉海岸附近的库拉索起飞，目的地是美国纽约甘迺迪国际机场。机师表示为避免与美国空军加油机相撞只好停止爬升，这名机师指责美国军机穿越他的航道。

捷蓝航空指美军加油机乱入航道。路透社

捷蓝航空机师表示，空军加油机直接飞进他的航线，且其应答器没开。路透社

空中加油涉穿越航道

在机师与空中交通管制员的通话中，机师说「刚才有1架飞机从我们正前方不到8公里的地方飞过，那是1架美国空军的空中加油机，而且它和我们高度差不多，我们不得不停止爬升」。管制员回应机师说：「我们空域内出现不明飞行物，情况非常恶劣。」

捷蓝航空机师表示，空军加油机直接飞进他的航线，且其应答器没开，导致差点发生空中相撞，之后该加油机进入了委内瑞拉领空。

美航空局曾发委国空域警告

捷蓝航空发言人多布罗夫斯基表示，已将此事通报美国联邦航空管理局，并将配合任何调查。

值得注意的是，美国联邦航空管理局上月才向美国飞机发出警告，敦促它们在委内瑞拉领空飞行时「谨慎行事」，理由是委内瑞拉境内或周边地区的安全局势恶化，军事活动日益频繁。