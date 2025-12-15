尹锡悦戒严 | 最终调查报告：为清除异己 早在2年前部署戒严 图挑衅北韩

南韩负责调查去年底戒严事件的独立检察组周一发表针对去年12月3日戒严相关的内乱、外患案件的最终调查结果，指前总统尹锡悦为清除异己，独揽大权，早在2023年10月之前就开始为实旇戒严布局，过程中还试图挑衅北韩，图引诱北韩进行武装活动以作为戒严理由。

以独揽大权为目的实施戒严

最终调查结果指出，尹锡悦将反对自己的人士定性为「反国家势力」，以清除异己，透过军队掌握司法权、立法权，将司法、立法、行政权力都收归己有为目的，实施紧急戒严。而尹锡悦开始准备戒严的时间点在2023年10月之前，不仅在就任总统初期就曾多次提及紧急权力，更从2023年就进行台面下的准备工作。

尹锡悦去年12月宣布实施戒严令。路透社

南韩负责调查去年底戒严事件的特检组周一发表针对去年12月3日戒严相关的内乱、外患案件的最终调查结果。美联社

负责侦办内乱叛国案的独立检察官赵垠奭公布侦办结果。美联社

根据调查，尹锡悦早在2022年11月25日国民力量党高层晚餐的场合表示：「我拥有紧急权力，就算我会被枪毙，也要清扫一切。」

独检组还取得过去政府高层陈述，称尹锡悦在2022年7到8月间，就曾提到在国会大选前后进行戒严的计划。

图诱朝发动武装活动

去年10月，尹锡悦在军方人士案尘埃落定前，开始考虑实施紧急戒严的时间点，独检组认为尹锡悦此时就已经开始为戒严布局，包括将在戒严时的核心人物、前国军防谍司令官吕寅兄与前陆军参谋总长朴安洙等部署在「前线」。

为了取得合理的戒严理由，尹锡悦试图以异常军事作战诱导北韩发动武装活动。

独检组在吕寅兄的手机中发现关于「必须出现战时或警察力量无法控制的状况」等笔记。之后，军方利用无人机散布传单来挑衅北韩，但因北韩没有采取实质军事措施而计划失败。

笔记内容：美国协助、事前通报

此外，独检组在涉嫌参与戒严相关准备的前情报司令官卢相元笔记中，发现「美国协助、美国事前通报」等内容；前国家情报院院长赵太庸原本也安排在宣布戒严的翌日赴美，与美国中央情报局（CIA）内定局长会面。

独检组认为，尹锡悦选在12月宣布戒严，就是为了利用11月美国总统大选到今年1月总统正式就任之间的混乱期，避免美国介入干涉。

南韩前总统朴正熙1972年为了独裁政权发起的「10月维新」，也是利用美国总统大选期间进行。