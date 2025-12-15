中日恶化｜日本仅存2大熊猫下月返华 逾50年来首度绝迹

日本目前仅存大熊猫晓晓及蕾蕾将于明年1月下旬归还给中国。日媒周一（15日）指，受日中关系恶化影响，日本将面临逾50年全国首次没有大熊猫情况。

晓晓、蕾蕾2021年在上野动物园诞生，出借期限原定至2026年2月，但据消息人士透露，牠们的返华日期已被提前。

相关新闻：中日恶化｜最后2只旅日大熊猫即将回国 「日本将没有大熊猫」成热话

晓晓与蕾蕾的父母是旅日大熊猫真真与力力，姊姊为大熊猫香香。此前，真真与力力已于去年9月回到中国，香香则早在2023年2月就已返华。

自出生以来，晓晓、蕾蕾就备受关注，牠们不仅在日本出生，名字也是经由日本全国征名而确定。因应牠们的返华之日临近，大批日本民众感到依依不舍，近日再次前往上野动物园观赏。

相关新闻：中日恶化｜《鬼灭》内地28天票房破6.7亿 未获放映延长或受高市言论影响

经济效益超15亿港元

有估算称，晓晓、蕾蕾一年就可以带来超过300亿日元（约15亿港元）的经济效益。

在日本社交平台上，诸如「上野动物园的大熊猫双胞胎」、「没有大熊猫」、「上野大熊猫归还」、「不再引进新大熊猫」等关键字引发广泛讨论。

1972年，为庆祝中日邦交正常化，中国首次出借大熊猫到日本，至今已向日方出借超过30只熊猫。

相关新闻：中日恶化︱广州宫崎骏电影展延期举行

去年9月，日本和歌山冒险大世界举办庆祝大熊猫中日联合繁育研究30周年系列活动，透过影像再现中日在大熊猫繁育领域的合作历程，令一众专程前来的大熊猫粉丝感动不已。