Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩胞妹 | 金与正疑持HONOR折叠手机 照片见报吸睛

即时国际
更新时间：12:16 2025-12-15 HKT
发布时间：12:16 2025-12-15 HKT

北韩官媒周日发布的新闻图片显示，北韩领导人金正恩的胞妹、北韩劳动党副部长金与正手持疑似中国品牌推出的旗舰折叠智能手机，引发外界关注。

据韩联社报道，金与正近日陪同金正恩前往位于平安北道的龟城市，出席医院竣工仪式。从北韩朝中社公开的相关图片中可见，金与正右手拿著暗橙色智能手机，虽然没有明确的品牌标志，但疑似就是中国品牌HONOR推出的最新款旗舰折叠手机Magic V5。

金与正疑似使用HONOR手机。HONOR官网
金与正疑似使用HONOR手机。HONOR官网
金与正近日陪同金正恩前往位于平安北道的龟城市，出席医院竣工仪式。法新社
金与正近日陪同金正恩前往位于平安北道的龟城市，出席医院竣工仪式。法新社
金正恩曾被发现使用智能手机。法新社
金正恩曾被发现使用智能手机。法新社

北韩近年自制智能手机

总部设于日本的《朝鲜新报》曾报道，北韩近年开始自主制造智能手机。与此同时，北韩也以贴牌代工（OEM）方式在本土销售中国品牌手机。

报道指，由于联合国安理会第2397号决议全面禁止各国向北韩出口电子产品，若金与正的手机来自中国，将明显违背联合国的相关制裁决议。

金正恩也曾用中国品牌手机

这并非疑似中国制折叠手机首次出现在北韩官媒发布的新闻图片。金正恩2023年7月视察「火星-18」型洲际弹道导弹试射的现场图片中，桌面上就摆放著一支折叠手机。此前，劳动党副部长玄松月在劳动党全体会议上手持折叠手机的图片也曾见报。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
3小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
20小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
14小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
7小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
4小时前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
5小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
17小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
5小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
22小时前