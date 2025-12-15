金正恩胞妹 | 金与正疑持HONOR折叠手机 照片见报吸睛

北韩官媒周日发布的新闻图片显示，北韩领导人金正恩的胞妹、北韩劳动党副部长金与正手持疑似中国品牌推出的旗舰折叠智能手机，引发外界关注。

据韩联社报道，金与正近日陪同金正恩前往位于平安北道的龟城市，出席医院竣工仪式。从北韩朝中社公开的相关图片中可见，金与正右手拿著暗橙色智能手机，虽然没有明确的品牌标志，但疑似就是中国品牌HONOR推出的最新款旗舰折叠手机Magic V5。

金与正疑似使用HONOR手机。HONOR官网

金与正近日陪同金正恩前往位于平安北道的龟城市，出席医院竣工仪式。法新社

金正恩曾被发现使用智能手机。法新社

北韩近年自制智能手机

总部设于日本的《朝鲜新报》曾报道，北韩近年开始自主制造智能手机。与此同时，北韩也以贴牌代工（OEM）方式在本土销售中国品牌手机。

报道指，由于联合国安理会第2397号决议全面禁止各国向北韩出口电子产品，若金与正的手机来自中国，将明显违背联合国的相关制裁决议。

金正恩也曾用中国品牌手机

这并非疑似中国制折叠手机首次出现在北韩官媒发布的新闻图片。金正恩2023年7月视察「火星-18」型洲际弹道导弹试射的现场图片中，桌面上就摆放著一支折叠手机。此前，劳动党副部长玄松月在劳动党全体会议上手持折叠手机的图片也曾见报。

