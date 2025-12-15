悉尼邦迪海滩枪击 | 父子枪手传宣誓效忠IS 特朗普谴责反犹太袭击

据澳洲广播公司周一报道，澳洲联合反恐小组调查人员指，悉尼邦迪滩枪击案中2名枪手曾宣誓效忠「伊斯兰国」（IS）恐怖组织。另外，美国总统特朗普在白宫圣诞节活动上提及这宗枪击案，形容是可怕的袭击，指这显然是一宗反犹太袭击。

澳洲广播公司引述联合反恐小组一名不愿透露姓名的高层官员说，警方在2名枪手车内发现一面「伊斯兰国」旗帜。

悉尼邦迪海滩枪手在天桥疯狂扫射，其后遭狙击手击伤倒地。X@PunishMeNot

阿克拉姆来自巴基斯坦。X@ghatotkach00

特朗普谴责反犹太袭击。路透社

24岁枪手与IS恐怖分子有联系

这名官员指，澳洲安全情报组织6年前就已在调查邦迪滩枪击案2名枪手之一的阿克拉姆，据悉他与「伊斯兰国」在悉尼的恐怖分子有密切联系。

澳洲警方周一证实，邦迪滩枪击案2名嫌犯为一对父子，当中24岁的阿克拉姆是儿子。

鲁比奥：美方强烈谴责袭击

针对这宗枪击案，美国国务卿鲁比奥说，美方强烈谴责在悉尼举行的光明节活动上发生恐怖袭击事件。

鲁比奥在社交平台X上发文说：「反犹太主义在这个世界上没有立足之地，我们为这场可怕攻击的受害者、犹太社区和澳洲人民祈祷。」

美国国务院随后表示，鲁比奥又与澳洲外长黄英贤通电话，商讨这宗枪击案。