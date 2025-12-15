中日恶化｜日拟编史上最高防卫费 成立宇宙作战集团

日本政府开始就2026年度预算案中的防卫费（含美军再编相关经费）展开协调，方向是编列史上最高、约9万亿日圆（4496亿港元）规模的预算。

这是截至2027年5年内投资约43万亿日圆的「防卫力整备计划」的第4年，将超过2025年度初始预算约8.7万亿日圆。消息人士透露，预算纳入可作为「敌基地攻击能力」的长射程导弹，以及建立无人机沿岸防卫体系SHIELD（多层沿岸防卫体制）所需的攻击用无人机。

相关新闻：中日恶化 | 中俄轰炸机首度同朝东京飞 展示轰炸能力

此外，日本将新编「宇宙作战集团（暂称）」，并把航空自卫队改编为「航空宇宙自卫队」。

依照现行整备计划编列

日本首相高市早苗早前已表明将在2026年提前修订包括「防卫力整备计划」在内的3份安保文件，但2026年度防卫费仍将依照现行整备计划编列，预计12月下旬在内阁会议上敲定。

美促履行安全责任

美国国防部长赫格塞思12月6日发表演说，要求日本等盟国在未来数年内，将国防支出提升至占国内生产总值（GDP）5% ，又警告如果未能履行安全责任，盟国将面临严重后果。

相关新闻：白宫：兼顾日美同盟与对华合作 专家：特朗普不愿释放错误讯号破坏访华

中国国防部发言人张晓刚12月7日在记者会上指出：「日方在军事安全领域变本加厉地冒进滋事，究竟意欲何为？世人皆知。日方若重走军国主义邪路，必将坠入万劫不复深渊。中方敦促日方切实认清形势，切实反思纠错，彻底放弃任何不轨图谋，不要站到中国人民和国际社会对立面越走越远。」