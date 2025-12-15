悉尼邦迪海滩枪击︱阿尔巴尼斯：澳洲历史上黑暗一天 形容事件反犹太主义恐怖袭击

澳洲邦迪海滩周日（14日）发生的枪击案，死亡人数增庄16人。总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周一就邦迪海滩枪击案，与新南威尔士州警方高层召开记者会。他形容事件是澳洲历史上「黑暗的一天」，并宣布全国将降半旗致哀。

阿尔巴尼斯表示，事件属「纯粹的邪恶行为」，直指这是一宗发生在澳洲本土、标志性地点邦迪海滩的反犹太主义恐怖袭击。他称，事件将永远为该地点蒙上阴影，形容反犹太主义是一种「祸害」。

就以色列总理内塔尼亚胡指摘澳洲政府在枪击事件前忽视针对犹太社群的安全警告，阿尔巴尼斯未有正面回应相关指控，仅表示现阶段是澳洲「团结一致的时刻」，强调「此刻最重要的是全体澳洲人走在一起，这正是政府将会做的事」。

被问及当局是否未能妥善保护犹太社群安全时，阿尔巴尼斯回应称，澳洲安全部门一直表现卓越，并将就事件进行全面调查。他亦拒绝承认政府曾忽视来自犹太社群的安全警告，他表示政府将「继续与犹太裔澳洲人站在一起」，并重申会打击一切形式的反犹太主义。

阿尔巴尼斯强调，澳洲社会不会被暴力、仇恨或分裂所击倒，「我们不会向分裂、暴力或仇恨低头，亦不会让凶徒得逞」。

新南威尔士州州长明斯（Chris Minns）亦在记者会上强调，必须对一切形式的反犹太主义作出「强而有力、清晰明确的谴责」。他表示，新州及澳洲「绝不容忍任何形式的种族主义或仇恨犹太人的行为」，并指当局将在任何地方打击相关行为。