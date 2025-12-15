悉尼邦迪海滩枪击︱前苏联老兵伏身护8岁儿避一劫 感叹「非我所认识的澳洲」

澳洲悉尼邦迪海滩（Bondi Beach）当地时间周日（14日）傍晚6时40分左右发生枪声案，造成12人死亡，29人送往医院治理。澳洲警方已拘捕2名嫌犯。新南威尔士州警方后来宣布，枪击事件是一宗恐怖主义事件。

事发时，海滩正举行犹太节庆活动「光明节」（Hanukkah）。自称犹太教牧师的目击者科特利亚尔（Vladimir Kotlyar）表示，活动原本气氛轻松，市民在海滩跳舞、进食及攀岩，惟其后两名枪手突然向人群开火，场面瞬间陷入混乱。

科特利亚尔指，当枪声响起时，他即时扑向 8 岁儿子保护对方，其后更有一名中枪男子倒卧在他身上。他形容枪手手持至少一支霰弹枪，向人群「无差别射击」。科特利亚尔称：「他们像对付敌人一样向我们开枪，这是邦迪，这是澳洲。」他其后尝试协助伤者，包括一名肩部中弹的保安员，但指现场已有多人当场死亡。他形容场面犹如战区。

科特利亚尔称，他曾于前苏联时期在俄军服役，经历过军事训练与战乱，但他直言仍从未见过这样的场面。他感慨表示：「这不是我所认识的澳洲。」

