Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼邦迪海滩枪击传酿至少10死 包括一小孩及警员身亡︱有片

即时国际
更新时间：18:41 2025-12-14 HKT
发布时间：18:41 2025-12-14 HKT

澳洲警方14日说，悉尼邦迪海滩（Bondi Beach）当地时间周日（14）傍晚6时40分左右发生枪声案，造成至少10人死亡。警方拘捕两名涉案人，同时提醒公众远离事发地点。

警方正拆除炸弹

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭︱有片

澳洲news.com.au报道，事发后，其中一名枪手已被击毙，另一名枪手正在接受治疗。有指，事件是针对犹太人活动的袭击。报道又指，袭击的目标是光明节（Hannukah ）活动，警方消息人士认为，袭击事件已经策划了数月之久。

警方随后表示，枪击事件后仍有炸弹威胁，警方正拆除一个简易爆炸装置。警方呼吁公众避免接近邦迪滩。澳大利亚总理阿尔巴尼斯在社交媒体发表声明说，枪击事件「令人震惊且痛心」。 

消息：袭击针对犹太人活动

以色列总统赫尔佐格发表声明谴责邦迪滩枪击事件，称其针对犹太社区，是「残忍的反犹恐怖袭击」。

《雪梨晨驱报》、《卫报》等综合报道，事发后多人倒地，有的人身上染血，现场一片混乱，医护人员获报后赶抵现场进行治疗。还有目击者称，整个枪击案大约持续10分钟，还有人倒卧血泊。民众透露，起初还以为听到的巨响是在放烟火，但后来才发现枪击案，即时荒忙逃生。

据网上流传影片所见，现场有两名疑似枪手作案，后来有人倒下，警员在场急救。消息指，警方曾一度与枪手驳火，而消现场地上，更有多发疑似弹壳物体，而亦人被制服。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
20小时前
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮
时事热话
7小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
工展会抢鲍鱼「打尖」罗生门 灰衣男「神之摄位」史诗级夺冠 网民激辩：肉酸定实力？｜Juicy叮
工展会抢鲍鱼「打尖」罗生门 灰衣男「神之摄位」史诗级夺冠 网民激辩：肉酸定实力？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
影视圈
23小时前
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
影视圈
1小时前
定存攻略｜年结前港银定存见上调 3个月高近3厘 一间推25厘优惠吸客
定存攻略｜年结前港银定存见上调 3个月高近3厘 一间推25厘优惠吸客
投资理财
6小时前
荃湾新派酒楼早茶破底价！$10.8起叹虾饺/烧卖/盅头饭 粥+点心三宝$35.8
荃湾新派酒楼早茶破底价！$10.8起叹虾饺/烧卖/盅头饭 粥+点心三宝$35.8
饮食
8小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
20小时前