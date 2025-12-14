悉尼邦迪海滩枪击传酿至少10死 包括一小孩及警员身亡︱有片

澳洲警方14日说，悉尼邦迪海滩（Bondi Beach）当地时间周日（14）傍晚6时40分左右发生枪声案，造成至少10人死亡。警方拘捕两名涉案人，同时提醒公众远离事发地点。

警方正拆除炸弹

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭︱有片

澳洲news.com.au报道，事发后，其中一名枪手已被击毙，另一名枪手正在接受治疗。有指，事件是针对犹太人活动的袭击。报道又指，袭击的目标是光明节（Hannukah ）活动，警方消息人士认为，袭击事件已经策划了数月之久。

警方随后表示，枪击事件后仍有炸弹威胁，警方正拆除一个简易爆炸装置。警方呼吁公众避免接近邦迪滩。澳大利亚总理阿尔巴尼斯在社交媒体发表声明说，枪击事件「令人震惊且痛心」。

消息：袭击针对犹太人活动

以色列总统赫尔佐格发表声明谴责邦迪滩枪击事件，称其针对犹太社区，是「残忍的反犹恐怖袭击」。

《雪梨晨驱报》、《卫报》等综合报道，事发后多人倒地，有的人身上染血，现场一片混乱，医护人员获报后赶抵现场进行治疗。还有目击者称，整个枪击案大约持续10分钟，还有人倒卧血泊。民众透露，起初还以为听到的巨响是在放烟火，但后来才发现枪击案，即时荒忙逃生。



据网上流传影片所见，现场有两名疑似枪手作案，后来有人倒下，警员在场急救。消息指，警方曾一度与枪手驳火，而消现场地上，更有多发疑似弹壳物体，而亦人被制服。