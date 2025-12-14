阿根廷探戈︱「出租舞者」爆红助女性寻舞伴 1:10男女比例催生商机

源自南美洲的探戈深受阿根廷女性欢迎，但由于当地舞厅男女比例失衡，导致女性难以找到舞伴。在首都布宜诺斯艾利斯，就有舞厅想到推出「出租舞者」活动，如今人气火爆。

活动需提前预约

该活动只面向女性，由两名专业舞者组织，每周三和周五在布宜诺斯艾利斯舞厅举办，外国人收费约37美元（约288港元），阿根廷公民和居民收费约30美元（约234港元）。

活动流程类似舞会形式，参加者需提前预约，抵达现场后，即可与专业男舞者一起跳舞。

组织者表示，目前在阿根廷一般探戈舞会上，男女比例是1比10，意味许多女性被排除在外，许多女性在舞会上只能在场边观看，脸上总是挂著愁容，「出租舞者」活动想法就此萌生。

「出租舞者」均经验丰富

组织者续称，所有「出租舞者」都是经过精心挑选，他们大多是专业舞者或探戈老师，经常在各种活动中表演，经验丰富。 即使女方不擅长跳舞，「出租舞者」也会努力配合。

活动推出后，除吸引大批阿根廷女性参加外，现场亦经常出现外国人身影。69岁法国女子里克尔是近期活动的座上宾之一，她的舞伴是一位比她更矮的年轻男子。

尽管年龄和身高有明显差距，男舞者却非常专业，全程带领里克尔翩翩起舞。里克尔事后坦言对活动非常满意，形容「出租舞者」控制力很强。