与《侏罗纪公园》大不同 研究揭沧龙曾在河流捕猎

沧龙被认为是白垩纪海洋中最可怕的顶级掠食者之一，最长大约能够达到9至15米。由于体型巨大，《侏罗纪公园》系列电影亦经常将牠作为出场角色。然而，科学家近期在对一枚6600万年前沧龙牙齿化石进行研究后，认为沧龙不仅在海洋中栖息，也可能曾在河流中捕猎，颠覆了以往对沧龙的普遍认知。

最初于2022年出土

该颗牙齿最初于2022年在美国北达科他州出土。由美国、瑞典和荷兰科学家组成的国际研究团队今次对其继续展开研究，透过分析牙齿珐瑯质中的同位素，推断出该种沧龙的生活环境特征，并发现其含有的氧同位素与锶同位素特征与淡水环境相关。

研究团队相信，有关特征可能是沧龙捕食淡水动物导致，意味该沧龙能够在远离海洋的环境中生存和捕猎。另外，由于这颗牙齿没有被移动迹象，该沧龙很可能一直生活于此地，随著海水盐度的降低和海域萎缩而逐渐适应了在河道中栖息。

体长达11米堪比巴士

沧龙化石在北美、欧洲和非洲距今9800万至6600万年的海洋沉积物中十分丰富，然而在北达科他州却极为罕见，故是次发现极为罕见。而透过牙齿尺寸推断，该沧龙体长可达11米，与一辆巴士相当，可谓巨型。

研究团队介绍，该沧龙的栖息环境转变，在大型肉食动物中并非特例，与从淡水栖息地迁移到海洋栖息地所需的复杂适应不同，反向适应通常更简单。

现代生物例子包括河豚，牠们起源于海洋，如今却生活在淡水中；咸水鳄亦是如此，牠们可以在河流和海洋之间自由迁徙，并根据猎物情况在两种环境中捕猎。