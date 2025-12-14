苏丹无人机袭击联合国设施 六名孟加拉籍维和人员死亡 古特雷斯谴责袭击

联合国秘书长古特雷斯表示，苏丹战事持续之际，位于卡杜格里（Kadugli）的联合国维和后勤基地周六（14日）遭无人机袭击，造成 6 名孟加拉籍维和人员死亡、8 人受伤。死者均隶属联合国阿卜耶伊临时安全部队（UNISFA）。

联合国秘书长古特雷斯谴责袭击，强调针对联合国维和人员的攻击可能构成国际法下的战争罪，要求将责任者绳之于法。

苏丹军方指袭击由准军事部队「快速支援部队」（RSF）所为，并公布片段显示基地上空浓烟。快速支援部队尚未回应事件。阿卜耶伊地区自 2011 年南苏丹独立后一直为两国争议地带，UNISFA 亦自当年起部署于该区。

孟加拉军方在声明中指，当地局势「仍然不稳定」，与武装分子的冲突持续，政府正尽力安排救援和医疗。孟加拉是联合国最大维和出兵国之一，其部队在阿卜耶伊已部署多年。