Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

苏丹无人机袭击联合国设施 六名孟加拉籍维和人员死亡 古特雷斯谴责袭击

即时国际
更新时间：06:43 2025-12-14 HKT
发布时间：06:43 2025-12-14 HKT

联合国秘书长古特雷斯表示，苏丹战事持续之际，位于卡杜格里（Kadugli）的联合国维和后勤基地周六（14日）遭无人机袭击，造成 6 名孟加拉籍维和人员死亡、8 人受伤。死者均隶属联合国阿卜耶伊临时安全部队（UNISFA）。

联合国秘书长古特雷斯谴责袭击，强调针对联合国维和人员的攻击可能构成国际法下的战争罪，要求将责任者绳之于法。

苏丹军方指袭击由准军事部队「快速支援部队」（RSF）所为，并公布片段显示基地上空浓烟。快速支援部队尚未回应事件。阿卜耶伊地区自 2011 年南苏丹独立后一直为两国争议地带，UNISFA 亦自当年起部署于该区。

孟加拉军方在声明中指，当地局势「仍然不稳定」，与武装分子的冲突持续，政府正尽力安排救援和医疗。孟加拉是联合国最大维和出兵国之一，其部队在阿卜耶伊已部署多年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。 CGTN
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
9小时前
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
9小时前
美斯印度行酿骚乱 8万球迷无法看见怒毁球场喊「回水」
00:39
美斯印度行酿骚乱 8万球迷无法看见怒毁球场喊「回水」
即时国际
12小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
17小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
21小时前
陈伟霆认已与超模何穗结婚！10月无预警宣布诞子 首谈秘婚生子：我们在一起很多年
陈伟霆认已与超模何穗结婚！10月无预警宣布诞子 首谈秘婚生子：我们在一起很多年
影视圈
12小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
19小时前
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
饮食
15小时前
连锁包点店抵食早晨套餐！$19起叹蒸包/烧卖/鱼蛋/肠粉/粢饭 兼配饮品任拣
连锁包点店抵食早晨套餐！$19起叹蒸包/烧卖/鱼蛋/肠粉/粢饭 兼配饮品任拣
饮食
19小时前