动物界「一夫一妻排行榜」公布 人类仅排第七 专家：相对其他灵长类已算专一

英国一项最新研究公开动物界的「一夫一妻程度」比较，结果显示，美国加州鹿鼠（California deer mouse）是最专一的动物，其群体中 100% 兄弟姊妹皆同父同母；人类则以 66% 排在第七位，表现不及野狗、河狸等物种，但在灵长类中已属罕见的「高专一」物种。

加州鹿鼠最专一

研究由剑桥大学团队进行，分析不同哺乳类动物及多个时期人类族群的基因数据。团队指出，若物种倾向长期配偶关系，其后代表现较多来自同一对父母；相反，若交配模式较开放，则会出现更多同母异父的半兄弟姊妹。排行榜显示，最专一的物种为加州鹿鼠（100%），其庁是非洲野狗（85%）、达马拉裸鼹鼠（79.5%）、胡须狨 、埃塞俄比亚狼、欧亚河狸，人类则排第七（66%）。

研究人员指出，这些物种属于「社会一夫一妻制」，即倾向形成长期配偶关系。剑桥大学研究员 Dyble 博士形容：「动物界其实存在一个『一夫一妻的顶级联赛』，人类位于其中，但大部分哺乳类其实采取更为多元的交配模式。」

人类在灵长类中异常「专一」

与人类亲缘更接近的灵长类表现则远低于人类，例如山地大猩猩、黑猩猩和其他多种猕猴排在更后的位置。唯一能进入「顶级一夫一妻组」的灵长类是亚马逊的胡须狨。

研究指出，人类的长期配偶模式极可能由群体交配系统逐步演化而来，这在哺乳类中属罕见情况。榜单底部则由苏埃绵羊（Soay sheep）占据，其群体中仅 0.6% 为同父同母，因母羊每季通常与多只公羊交配。黑熊、南极海狗、杀人鲸等亦属较低程度单偶制的群体。

Dyble 博士补充，研究探讨的是「生育上的一夫一妻程度」，并非性行为本身。在大多数哺乳动物中，交配和繁殖紧密相连。但在人类中，节育方法和文化习俗打破了这种联系。

研究刊于《英国皇家学会学报B辑：生物科学》。