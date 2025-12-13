Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美斯印度行酿骚乱 8万球迷无法看见怒毁球场喊「回水」

即时国际
更新时间：19:15 2025-12-13 HKT
发布时间：19:15 2025-12-13 HKT

美斯（Lionel Messi）这位阿根廷足球巨星于2025年12月13日开启印度行，为期3天访问加尔各答、海得拉巴、孟买和新德里四城，第一站加尔各答就引发争议，原预计在盐湖体育馆（Salt Lake Stadium）进行绕场与球迷挥手，但活动现场因人潮失控，最终在混乱中草草结束，由于在球场内得不到安全保证，美斯主动要求提前离开，见不到美斯的印度球迷怒斥主办单位「耻辱」，不断向球场内扔水瓶、椅子，还有人冲下球场破坏设施。

美斯现身10分钟因安全理由离开

根据《NDTV》和《印度时报》报道，阿根廷球星美斯及乌拉圭球星苏亚雷斯预定于上午11点15分抵达体育馆，原安排绕场与球迷互动。体育馆涌入至少8万人，许多人为了抢票支付高额代价，票价从5000卢比至25000卢比（约港币430至2200元）不等，然而，在美斯来到球场后，他的身边就被多位官员及家属团团围住。美斯无法绕场与球迷互动，只能站在球场内向球迷挥手，但球迷根本看不见。看台上的球迷渐渐变得愤怒，并发泄不满，现场秩序渐渐失控。

球迷高价买票遇临时取消怒喊「回水」

出于对安全因素的考虑，在待了10分钟后，美斯要求安保人员带他离开。现场球迷发出大大的嘘声。而在美斯离开后，球迷彻底怒了，他们不断向球场内扔水瓶、椅子，还有人冲下球场破坏帐棚与设施，原定活动随即喊停。

接受采访时，球迷愤怒要求退票：「必须退钱。糟糕透了。」、「这简直就是诈骗，必须立案调查。」、「美斯就在这里待了10分钟，骗了我那么多钱。」、「我连他的脸都没看到。为什么他的身边围了那么多官员？」

活动主办人达塔（Shatadru Datta）证实，整场安排被迫临时取消，「考量场地安全与名人风险，不得不迅速结束」。球迷情绪持续高涨，场内外不断传出怒骂与抗议声，有观众受访时直言：「这是极度丢脸的场面」，也有民众批评管理失当：「根本是灾难等级的活动规划」。

尽管如此，美斯当天稍早仍参与了另一场较为平和的活动。他透过连线方式，参与在南杜姆杜姆「Sree Bhumi Sporting Club」揭幕的70呎巨型雕像启用仪式，雕像呈现他高举世界杯奖杯的英姿，象征其球坛成就。

目前，美斯已经离开加尔各答并前往下一站。加尔各答所属的西孟加拉邦首府首席部长玛玛塔·班纳吉公开发文，向美斯致歉：「今天在盐湖体育场的管理失责让我震惊。对此不幸事件，我要向美斯、所有体育迷以及球迷致歉。我们已成立委员会，调查此事。再次致歉。」

这是美斯自2011年后首次再度踏上印度土地。14年前，他曾率领阿根廷国家队在同一座体育场对战委内瑞拉，留下1比0胜利的经典回忆。这次回归原本是印度球迷的盛大节日，却最终因现场混乱成为一场遗憾收场的风暴。

