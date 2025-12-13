东京都将办大规模演习 模拟网络中断交通瘫痪

因应网络攻击威胁日益加剧，日本东京都下周四（18日）将展开大规模演习，模拟首都圈出现大规模停电、停水、网络中断、交通瘫痪等情况。

是次演习由日本国家安全保障局和东京都政府联合策划，参与者将包括首都圈主要基础设施企业，包括电力、燃气、电信、医疗和金融等，目标是加强日常合作并找出问题。

关注通讯及医疗等领域风险

演习主要关注通讯、医疗机构等领域面临风险，情境是假设东京都突然发生大范围停电，导致多项基本服务中断，交通号志和列车也将停止运行。在此情况下，停电亦会引发连锁反应，造成更大范围损害。

设想情况包括，如果停电持续时间过长，医疗机构将急需为正在使用呼吸机的患者提供协助。如果交通拥堵持续，汽油和煤油等燃料供应将会延误，可能会对人们生活和经济活动造成严重影响。

多地近年曾发生网络攻击

近年来，日本多地发生针对关键基础设施的网络攻击。2022年，大阪一间医疗机构在受到网攻后，整个电子病历系统瘫痪，被迫暂停门诊服务。2023年，名古屋港的货柜管理系统也因受到网攻，导致货柜装卸工作中断3天。

今年7月，东京都政府首次制定应对除自然灾害以外的大规模基础设施中断对应方案，确定在遇到网攻情况下，电力、供水等服务长时间中断性质与自然灾害一样，在法律上可被认定为「灾害」，从而使政府能够在事件发生后立即提供支持。