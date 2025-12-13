H-1B签证费用暴涨 20州起诉特朗普政府

美国总统特朗普（Donald Trump）9月19日宣布将企业为H-1B签证申请人支付的费用提高至10万美元（约78万港元），包括加州在内等20个州周五（12日）起诉联邦政府，希望法官阻止有关措施实施。

主要面向科技业

H-1B签证是透过抽签发放，主要面向科技业。根据美国政府统计，拥有最多H-1B签证的公司包括亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、Meta和苹果公司（Apple）等。

提出诉讼州份包括加州、纽约州、伊利诺伊州和新泽西等州等，诉讼指出，费用提升对雇主使用H-1B签证构成高昂且非法障碍，尤其是在公共部门。另外，该费用金额的设定过于随意，超出了国会赋予的收费权限。

加州总检察长邦塔（Rob Bonta）发表声明表示，按照法律规定，签证费仅用于负担相关审批成本，而10万美元H-1B签证费远超成本。他强调，加州是世界第四大经济体，深知来自世界各地的技术人才加入当地劳动力队伍，将推动该州向前发展。

白宫坚称措施合法

白宫发言人罗杰斯（Taylor Rogers）为特朗普辩护，称有关措施不仅合法，也是一项针对H-1B改革的必经步骤。

罗杰斯指，特朗普承诺将美国工人放在首位，他对H-1B签证采取的务实措施正是如此，阻止了企业滥用该系统并拉低美国工资，同时为需要从海外引进最优秀人才的雇主提供了确定性。

