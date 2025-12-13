科学家反驳第六次物种大灭绝 无发现气候变化驱动

科学家过去普遍认为，地球已进入第六次物种大灭绝（The Sixth Mass Extinction），大批物种的消失速度比自然状态下的消亡速度高出100倍。美国亚利桑那大学一项最新研究对此提出反驳，认为有关说法并不符合目前证据，物种灭绝速率大约在一个世纪前达到峰值，此后总体呈下降趋势。

该研究由亚利桑那大学科学家萨班（Kristen Saban）和温斯（John Wiens）主导，他们综合了约200万种动植物的数据，重点分析了近500年中已经确认灭绝的912个物种，全面梳理物种在近期的灭绝率、灭绝原因和模式。

相关新闻：南非两繁殖地企鹅95%死亡 食粮沙甸鱼锐减成主因？

结果显示，在植物、节肢动物和陆生脊椎动物等多个类群中，灭绝事件在20世纪初前后最为集中，此后逐步减少。

无气候变化驱动信号

另一项出乎意料的发现是，在过去200年的灭绝纪录中，没有明显出现由气候变化驱动的物种灭绝加速信号。这并非代表气候变化不是威胁，而是说明既有的物种灭绝样本，并不能准确反映当前和未来气候风险。

为进一步探究当代物种情况，团队分析了国际自然保护联盟（IUCN）对约16.3万物种给出的受威胁、濒危、无危等风险评估，发现如今的物种威胁模式与过去有所不同。

研究者指出，许多支持第六次大灭绝的科学家，往往基于近几百年的灭绝模式进行判断，但事实上过去大多数灭绝物种是岛屿上的软体动物和脊椎动物，灭绝主因是人类引入入侵物种。

相较之下，如今大多数受威胁物种是面临栖息地破坏的大陆物种，故过去物种灭绝并不能可靠预测任何特定动物或植物群体目前面临风险。

倡确定更严谨论证框架

萨班强调，今次研究不应被解读为「人类影响不重要」或「物种已经安全」等观念，生物多样性丧失仍然是当下极其严峻的问题，只是科学界在讨论这一问题时，需要更精准的数据和更严谨的论证框架，避免夸大或误判风险。

相关新闻：日本发现两只中国纯种「娃娃鱼」 一度被认为濒临绝迹

她补充，如果将当前的生物多样性危机比喻为「小行星撞击地球」，只会让问题显得不可解决，从而削弱社会应对意愿，希望能透过今次研究，更全面地了解生物多样性丧失问题，并找到更好的应对方法。

