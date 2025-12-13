美特种部队拦截中国驶往伊朗货轮 没收并销毁军民两用物品

美国官员证实，美军特种作战小组上月在印度洋拦截一艘从中国运载货物往伊朗的货轮，在没收船上货物后，把货轮放行。官员指行动中，美军查获军民两用物品，包含可能用于伊朗常规武器的零件。这是近年来美军首次拦截运往伊朗的中国货物，先前并未对外公布，而船只名称和船东身分暂时无法确定。

根据《华尔街日报》与路透社报道，这次罕见的海上拦截行动，目的在阻止伊朗重建军武。此举凸显美国总统特朗普政府在海上以强硬手段因应敌对势力，这种策略在过去鲜少使用。

据官员和另一名知情人士透露，美国一直在追踪这批货物。这艘船位于斯里兰卡海岸数百英里处，行动人员登船没收货物，然后放行。

先前未对外公布

这次突袭行动是五角大厦为阻止伊朗秘密购买军事物资所采取的行动，先前并未对外公布。

今年6月，以色列与美国曾在为期12天的冲突中，重创伊朗核子和导弹设施。

负责此项行动的美国印太司令部拒绝置评；伊朗和中国外交部发言人也未回复置评请求。

指含常规武器器零件

官员表示，这批货物包含可能用于伊朗常规武器的零件；他并补充说，被扣押的零件是军民两用物品，它们已被销毁。

伊朗官员表示，因担心与以色列再次发生冲突，他们正加倍努力重建弹道导弹战力。伊朗与美国就其备受争议的核计划所进行的谈判因战事中断后，目前尚未恢复。

华府智库：中国协助伊朗导弹计划

这次罕见地截查运往伊朗的军事相关技术，正值联合国9月下旬重新对伊朗武器贸易实施禁令之际。

华府智库「捍卫民主基金会」向来倡导对伊朗实施更严厉的制裁。此基金会的伊朗计划主任塔勒布鲁（Behnam Ben Taleblu）表示，中国对非法技术出口保持宽松态度，实际上是在协助伊朗的弹道导弹计划。