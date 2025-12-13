Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

保加利亚政府倒台 Z世代示威欧洲首胜

更新时间：09:19 2025-12-13 HKT
发布时间：09:19 2025-12-13 HKT

保加利亚最近数周接连爆发由年轻人主导的大规模反政府示威，最终总理热利亚兹科夫与其亲欧盟政府于周四（11日）宣布总辞。这次巨变距离保加利亚预定明年1月1日加入欧罗区不足三星期。而保国政府因愤怒的Z世代（Gen Z，指1997年至2012年出生者）发起示威而垮台，也成了欧洲首例。

人口约650万的保加利亚，长期深受贪腐问题困扰，即使2007年加入欧盟后仍改善有限。据指保国这次触发大示威的导火线，是政府所提的2026年预算案，其中包含增加支出的计划，批评者认为此举会加剧贪腐政治人物对国家机构的控制。

全球掀Z世代示威潮

《华尔街日报》称，今年以来愤怒的Z世代示威者已在世上不同地方推翻了政府、撼动了政权。亚洲尼泊尔、非洲马达加斯加政府数月前便因青年示威而倒台；对政治菁英享有特权的愤怒，也在印尼、菲律宾引发大规模示威。

如今Z世代示威者取得在欧洲首胜，让巴尔干半岛的保加利亚成为最新动荡热点。总理热利亚兹科夫周四宣布联合内阁总辞后，未来数月内要举行提前大选，很可能将改变保加利亚的地缘政治方向。目前局势被指对现任总统拉德夫最为有利。拉德夫虽是虚位元首但仍是民选，也是目前保国最受欢迎的政治人物，外界预期他可能筹组自己的政党并参与下次国会选举。

