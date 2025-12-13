Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠

即时国际
更新时间：09:10 2025-12-13 HKT
发布时间：09:10 2025-12-13 HKT

近月才加冕的应届芬兰小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）爆出种族歧视风波，她日前在社交平台分享一张将眼角往两边拉扯、变成瞇瞇眼的照片，还配文说「和中国人吃饭」。此举引发争议，被认定涉及种族歧视，芬兰小姐主办单位为此道歉，并宣布取消扎夫斯的后冠。

扎夫斯9月时才在芬兰小姐赛事中夺冠，但近日因在社交平台分享瞇眼照被指辱华。她一度辩称，自己是因为剧烈头痛，所以拉伸眼睛、按摩太阳穴，但网民根本不相信，认为她就是在讥讽亚裔人。

扎夫斯因种族歧视失后冠。美联社
扎夫斯在记者会上公开道歉。美联社
扎夫斯（右）失去芬兰小姐冠军头衔，由亚军莱赫托宁（左）递补。美联社

就冒犯行为公开道歉

眼看事件难以平息，芬兰小姐主办单位发出声明，强调绝不接受任何形式的种族主义或歧视行为，对此事深感抱歉，决定摘除扎夫斯的芬兰小姐冠军头衔，后冠由亚军莱赫托宁（Tara Lehtonen）递补。

扎夫斯随后在记者会上表示：「对于我在社交媒体上的行为冒犯和伤害到的所有人，我深表歉意。种族歧视绝对不可接受。」

