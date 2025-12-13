Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父

即时国际
更新时间：05:20 2025-12-13 HKT
发布时间：05:20 2025-12-13 HKT

美国密歇根州发生一起骇人听闻的伦常惨案。一名怀胎38周的22岁女子丽贝卡（Rebekah）遭其亲生母亲及继父诱骗至森林杀害，两人更涉嫌将她腹中胎儿剖出，导致母子双亡。调查更揭露了这个家庭复杂而混乱的乱伦关系。

取出胎儿时 女儿仍有意识

据《镜报》报导，检方指控，丽贝卡的40岁生母寇特妮（Courtney）与47岁继父布莱德利（Bradley）将丽贝卡诱骗至森林，随后两人持刀刺伤她，迫使她躺下，并残忍地强行将胎儿从她体内剖出。

法庭文件显示，寇特妮后来向警方坦承，在取出婴儿时，丽贝卡仍有意识。她更亲口对女儿说：「你的孩子会死的。」而布莱德利当时正用刀抵著丽贝卡的喉咙，行凶手段极其残忍。最后，丽贝卡与刚离母腹的婴儿俱丧生。

调查揭露，该胎儿的父亲并非丽贝卡的未婚夫法洛（Fallow），而是她的继父布莱德利。寇特妮向警方供称：「布莱德利说那是他的孩子」，且布莱德利曾有性侵前科。

家庭关系混乱 未婚夫同时与未来岳母和妻妹有染

除了骇人的谋杀情节，调查同时揭发了这个家庭复杂的乱伦和不忠关系。丽贝卡21岁的妹妹金柏莉（Kimberly）被发现竟然同时与丽贝卡的未婚夫法洛有染。丽贝卡失踪后，金柏莉向警方坦承与法洛有「浪漫关系」。

而丽贝卡的生母寇特妮也承认与女婿法洛有婚外情，甚至一度考虑为了法洛离开丈夫布莱德利。

韦克斯福郡检察官约凯里（Yokerly）形容此案是「预谋的酷刑和谋杀案」，案件涉及真正可怕的杀人罪行，指控「一名年轻女性和她的胎儿在被告手中遭受难以想像的痛苦」。

目前，寇特妮和布莱德利双双面临一级谋杀、重罪谋杀、酷刑、袭击孕妇导致流产等多项罪名，每项罪名都可能被判处终身监禁。而妹妹金柏莉则被控篡改证据、向警方说谎等罪名。

