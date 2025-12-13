爱泼斯坦书桌惊现诡异照片 疑年轻女子昏睡梳化 特朗普与多名女子合照曝光

美国已故「淫媒富豪」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的案件文件持续曝光，最新一批由众议院民主党人发布的照片中，最令人不安的是一张摆放在爱泼斯坦曼哈顿联排别墅书桌上的诡异相片。这张照片内容无法明确确定，但在社交媒体上引起极大争议，有网民惊呼其为「非常令人不安」，甚至指控照片中是一名「失去知觉、昏睡在梳化上的年轻女子」。

爱泼斯坦一张书桌照片引发不安

该照片是爱泼斯坦于2018至2019年间，与右翼政治策略家史蒂夫·班农（Steve Bannon）在书房会面时所拍摄。照片中，爱泼斯坦书桌右角处摆放著一个相框，朝向他本人的方向。尽管相中人的脸部已被黑色方框遮盖以保护身份，但其内容已在社交媒体上引发「令人高度不安」的猜测。

有网民留言称：「多么变态。这看起来像是一个失去知觉、昏睡在梳化上的年轻女子。你必须非常有信心自己不会被捕，才会把这样一张应受谴责的照片放在书桌上。」

书桌上还有另外两张被遮盖身份的照片，一张在左角，显示一人（疑似儿童）手臂环抱爱泼斯坦，头部靠在他的肩上；另一张则放在一个碟子上。

大量新照片曝光 特朗普、克林顿入镜

这批由众议院民主党人发布的照片，正值美国司法部需在12月19日限期前，按《爱泼斯坦档案透明法》要求，公布所有相关调查记录之际。

文件同时曝光了多张爱泼斯坦与多位高层人物的合照，包括前总统特朗普（Donald Trump）和克林顿（Bill Clinton）。在其中一张照片中，特朗普与六名女性合照，另一张则显示他在飞机上与一名女性同框，照片中女性的脸部皆被遮盖。此外，特朗普还被拍到与爱泼斯坦一同参加社交活动。

前总统克林顿也出现在与爱泼斯坦及其已被定罪的同谋吉斯莱恩．马克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）的合照中，照片上似乎还有克林顿的签名。

两党互斥「政治操作」

众议院监督委员会的民主党代表加西亚（Robert Garcia）表示：「这些令人不安的照片，引发了更多关于爱泼斯坦与世界上一些最有权势男人之间关系的疑问。」

然而，白宫发言人阿比盖尔．杰克逊（Abigail Jackson）则反驳指控，称民主党人「正在选择性地发布精选的照片，试图制造虚假叙事」。她强调，民主党人如斯泰西．普拉斯克特（Stacey Plaskett）和哈基姆．杰弗里斯（Hakeem Jeffries）在爱泼斯坦被定罪后仍与其接触，并指责民主党制造针对特朗普的「骗局」。

共和党主导的监督委员会发言人也指责民主党人「挑选照片」并进行有目的的遮盖，以图制造关于特朗普的虚假叙事，强调收到的逾95,000张照片中，没有证据显示特朗普有任何不当行为。

爱泼斯坦于2019年7月被控性贩运罪，翌月在曼哈顿监狱等候审判时死亡，死因被裁定为自杀。马克斯韦尔则在2021年被定罪，目前在佛罗里达州服刑20年。