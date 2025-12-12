Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度据报简化手续 加快向中国专业人士发放商务签证

即时国际
更新时间：19:10 2025-12-12 HKT
发布时间：19:10 2025-12-12 HKT

据路透社消息，两名印度官员表示，印度已简化繁琐的签证审批流程，以加快向中国专业人士发放商务签证。报道说，印度此举旨在结束因技术人员紧缺造成的数十亿美元产能损失，也是印度采取的改善与中国关系的重要一步。

路透社援引上述官员消息称，印度已取消部分行政审查环节，并将签证审批时间缩短至不到1个月。其中一名知情官员表示，签证方面的问题现已完全解决；另一名官员则表示，「我们正谨慎放宽部分对中国的限制规定，希望能够改善整体营商环境」。

相关新闻：印度明起恢复向中国公民发放旅游签证 外交部：符合各方共同利益

路透社称，印度放宽限制的举措由一个高级别委员会推动，该委员会由前印度内阁秘书、现任政府顶级智库成员高巴领导，其任务之一是放松印度对中国投资的限制，这些限制损害了外国投资者的信心。

报道称，印度智库观察家研究基金会估算，由于严格的审查制度，印度电子制造商在过去4年内损失了150亿美元产能，因为这些企业需要从中国进口关键设备来生产手机。

据报道，今年7月，印度时隔5年恢复对中国公民的旅游签证办理，但当时仅开放印度驻华大使馆以及驻上海、广州和香港领事馆的办理渠道。11月22日，印度新德里电视台报道称，为推动印中关系正常化，印度政府已全面恢复向中国公民发放旅游签证。该举措被印媒评价为印中两国关系持续缓和的又一重要信号。

