CCTV直击｜美国三藩市住宅煤气爆炸 6人受伤送院｜有片

美国三藩市湾区当地时间11日上午发生爆炸意外。一处住宅区的建筑工地不慎损坏地下灿气管，引发严重爆炸，造成6人受伤送院，其中3人伤势严重。爆炸威力巨大波及3栋民宅，至少一栋房屋被完全夷为平地，附近建筑物窗户震碎，浓烟直冲天际。

疑施工不慎导致

据阿拉米达郡消防局副局长西本（Ryan Siben）表示，3栋建筑物严重受损，参与救援的75名消防员中，部分人员因触碰现场掉落电线遭到电击，一度被迫撤离。目前无法确认受伤的6人是施工人员还是居民，其中3人因伤势严重立即送院。

闭路电视拍下全过程

附近的闭路电视影片显示，一台大型挖土机正在房屋前挖掘，当工人站在附近时突然发生爆炸。瞬间爆炸声响起，熊熊烈火吞噬房屋的墙壁和屋顶，碎片和木头等废料被喷射到空中。附近人员愣了几秒后立即跑向房屋搜寻伤患，数名工人从挖土机附近抬起巨大废墟。

住在爆炸房屋对面的居民表示，「我们当时坐在房子里，突然⋯⋯一切都震动起来。墙上的东西都掉了下来，我们透过闭路电视查看，外面就像是战争一样。」

太平洋煤气电力公司（PG&E）发言人萨尔基相（Tamar Sarkissian）证实，上午7点35分左右接获通报，一支非该公司所属的建筑施工队损坏了地下煤气管道。公司工作人员赶抵现场隔离受损管道，但煤气已从多处泄漏。

值得注意是，煤气管道在上午9点25分才停止供应，但爆炸却在管道关闭10分钟后发生。萨尔基相解释，隔离管道并停止煤气输送需要一定时间。

