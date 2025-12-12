Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「熊」字当选日本2025年年度汉字

日本汉字能力检定协会12日宣布，「熊」字当选2025年度汉字。

据共同社报道，日本京都清水寺的贯主森清范，12日下午在清水寺国宝「清水舞台」，挥毫写下最能反映今年世态民情的汉字「熊」字。

相关新闻：日本熊出没 | 单日5宗熊袭酿5伤 送报、家门前都遇袭 落雪仍出没伤人

「熊」字的获选原因是今年各地传出的熊害。除了熊害之外，「熊」还代表今年日本归还中国4头大猫熊。

而代表米价高涨的「米」，以180多票之差居于第二。

另外，网路上流传热门汉字还有「高」和「働」等字，均与首相高市早苗有关。「高」字代表的日本首位女性首相高市早苗，「働」则是高市早苗当选自民党总裁时宣布要努力工作。

日本汉字能力检定协会从1995年开始，向民众募集最能代表当年的年度汉字，去年获选的年度汉字为「金」为5度获选，主要除了去年为奥运年，「金」字代表奥运金牌，还代表日本发行新纸币、新潟佐渡金山被登录为世界遗产，以及物价高涨等社会议题。前年的年度汉字为「税」字。

