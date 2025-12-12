澳洲空中惊魂 | 降落伞缠机翼 跳伞男卡1.5万呎高空 惊险画面曝光

澳洲运输安全局（ATSB）公布一段惊险影片，拍下9月在昆士兰上空发生的跳伞意外，一名跳伞员在准备离机时，降落伞突然提前开启勾住飞机尾翼并旋转，整个人被悬挂在离地约1.5万呎（约4500米）高空，险象环生。

据美国有线新闻（CNN）报道，ATSB调查报告指出，这名代号P1的跳伞员，事发时与另外16人一同坐飞机准备进行高空跳伞。当他走到机门准备起跳时，预备降落伞的拉环意外勾到飞机的襟翼，导致降落伞瞬间展开，强烈气流将他往后拉飞，还撞到另一名跳伞员，导致对方直接坠落。

跳伞男卡在1.5万呎高空，险象环生。法新社

其他跳伞员为安全起见，逐一跳离飞机。ATSB图片

用刀割断11条绳索保命

橙色降落伞接著缠绕在飞机尾部，P1整个人悬挂在尾翼下方。当时机师感觉到飞机突然抬头、速度急降，起初误以为飞机失速，直到惊悉有跳伞员挂在尾翼上后，才立刻减速调整。

报告指出，机师一度担心飞机可能坠毁，紧急稳住机身后，机组人员指示其他跳伞员为安全起见尽快跳离，最终有13人跳下，仅2人留下观察受困的跳伞员。

悬挂在尾翼下的P1随即取出随身携带的挂钩刀，割断预备伞的绳索脱困。他花了不到1分钟就成功切断11条绳索，仅受轻伤。

今后强制携带挂钩刀

之后机师成功将飞机安全降落于昆士兰塔利机场，但报告指出，跳伞员的双腿在过程中撞击尾翼，导致水平安定翼严重受损。

ATSB主席米切尔（Angus Mitchell）强调，虽然携带挂钩刀并非法律强制要求，但在类似事故中可能会救人一命。

负责今次活动的「远北自由落体俱乐部」（Far North Freefall Club）也已修改规定，强制所有跳伞员携带挂钩刀，并将事故影片纳入未来的训练教材中。