迪士尼78亿投资OpenAI 允Sora用米奇等经典角色生成AI影片

华特迪士尼公司宣布同意向OpenAI投资10亿美元（约78亿港元），将米奇、米妮及灰姑娘等经典角色授权给OpenAI人工智能短片平台Sora使用。迪士尼自此成为Sora第一个主要的内容授权伙伴，迪士尼敲定合作案之际，也要求Open AI的合作伙伴Google，停止利用其受版权保护的角色训练其人工智能系统。

获授权利用迪士尼逾200经典角色

根据迪士尼周四发布的一份声明，作为这项为期3年授权协议的一部分，Sora将被允许使用200多个迪士尼、Marvel（漫威）、Pixar和星球大战动画与角色素材，根据用户指令生成短片。这些短片可供粉丝观看和分享，但该协议不包括任何演员肖像或声音的使用。

迪士尼允许Sora用户将米奇、米妮等经典角色生成AI影片。路透社

迪士尼向OpenAI投资78亿元。美联社

Sora用户可使用迪士尼、Marvel、Pixar等角色生成AI影片。路透社

迪士尼将成为OpenAI的重要客户，可以使用其人工智能工具打造新产品和体验，包括Disney+，并为员工部署ChatGPT。

儿童权益伤议者表忧虑

然而，儿童权益倡议者对此举持批评态度。Fairplay执行董事戈林（Josh Golin）表示，迪士尼决定与OpenAI合作是对全球无数热爱米奇老鼠、魔雪奇缘和反斗奇兵的孩子们的背叛。

戈林指OpenAI声称儿童被禁止使用Sora，但他们却用一些小朋友最喜欢的角色来吸引他们。他补充说，迪士尼正在「协助并教唆OpenAI让幼儿沉迷于其不安全的平台和产品」。

根据迪士尼与OpenAI协议，将能够在Disney+上观看由Sora生成的精选短片，OpenAI和迪士尼也将合作，利用OpenAI的模型为Disney+用户打造全新体验，进一步拓展与迪士尼故事和角色互动的创新方式。

迪士尼：与OpenAI协议不威胁创作者

Open AI于9月推出Sora，使用者只需输入提示词就能生成内容，很快登上苹果App Store排行榜的榜首，但随著使用者生成并分享含有知名品牌与角色的影像，各大媒体公司开始对安全与版权侵害提出疑虑。

迪士尼行政总裁艾格则强调，迪士尼与OpenAI的协议「在任何方面都根本不构成对创作者的威胁」，部分原因是角色的声音、演员名称与肖像并未包含在授权范围内。

禁Google使用迪士尼内容训练人工智能模型

另外，迪士尼向Google发出停止侵权通知函，要求Google停止未经许可使用迪士尼内容来训练其人工智能模型，包括其Veo视讯生成器、Imagen和Nano Banana图像生成器。

迪士尼已透过信函指控Google大规模侵犯迪士尼版权，包括Google的人工智能系统可轻易生成星球大战、阿森一族等知名影片中的角色。