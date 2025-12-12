Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除

即时国际
更新时间：14:59 2025-12-12 HKT
发布时间：14:59 2025-12-12 HKT

日本青森县东方外海当地时间周五上午11时44分发生地震，气象厅把地震规模由6.7上调至6.9级，震源深度则从20公里下调至17公里。气象厅一度向北海道太平洋沿岸中部、青森县太平洋沿岸、岩手县及宫城县发出海啸提醒资讯，预计各地海啸高度均为1米。

观测到20厘米海啸

截至当地时间下午1时，北海道襟裳町和青森县八户港观测到20厘米高的海啸，所有海啸提醒资讯现已解除。

青森早前地震造成30多人受伤，室内物件跌落。法新社
青森早前地震造成30多人受伤，室内物件跌落。法新社
日前青森地震，导致室内抽屉倒下，文件散落一地。路透社
日前青森地震，导致室内抽屉倒下，文件散落一地。路透社
早前地震造成道路塌陷，汽车受困。法新社
早前地震造成道路塌陷，汽车受困。法新社

震源深度17公里

气象厅最初表示，青森县东方外海发生的强震规模为6.5，震源深度约20公里，最大震度4。不过气象厅其后公布最新精查结果，将地震规模上调至6.9，震源深度下修至17公里。

受到地震影响，JR北海道与札幌市地铁部分列车一度停驶，目前已全数恢复运行。

青森民众失足跌倒受伤

另一方面，根据日本消防单位通报，青森县平内町有一名民众在地震发生时准备避难，不料在自宅玄关处失足跌倒，随即被送往医院治疗。消防人员表示，该名伤者送医时意识清楚，并无生命危险。

北海道函馆市灾害对策课一名职员回忆地震当下表示，「摇晃持续约20到30秒，由于办公室位于建筑物6楼，能明显感受到横向晃动，但没有物品倒塌或掉落的情况发生。」

仙台-新青森新干线一度停电

宫城县政府因应先前发布的「北海道、三陆海域后发地震注意情报」，已设立警戒本部持续搜集地震相关资讯。警戒本部指出，截至目前县内并未发现任何灾害损失。

东日本铁路公司（JR东日本）称，东北新干线「仙台-新青森」段发生停电，一度暂停运行。另据东北电力及日本原燃公司等透露，位于青森县的东通核电站、核燃料循环设施、乏燃料过渡性贮藏设施以及宫城县女川核电站均未发现异常。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
19小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
6小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
7小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
9小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
23小时前
日本青森县外海发生6.9级地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除
即时国际
1小时前
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
5小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
23小时前