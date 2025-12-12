日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除

日本青森县东方外海当地时间周五上午11时44分发生地震，气象厅把地震规模由6.7上调至6.9级，震源深度则从20公里下调至17公里。气象厅一度向北海道太平洋沿岸中部、青森县太平洋沿岸、岩手县及宫城县发出海啸提醒资讯，预计各地海啸高度均为1米。

观测到20厘米海啸

截至当地时间下午1时，北海道襟裳町和青森县八户港观测到20厘米高的海啸，所有海啸提醒资讯现已解除。

青森早前地震造成30多人受伤，室内物件跌落。法新社

日前青森地震，导致室内抽屉倒下，文件散落一地。路透社

早前地震造成道路塌陷，汽车受困。法新社

震源深度17公里

气象厅最初表示，青森县东方外海发生的强震规模为6.5，震源深度约20公里，最大震度4。不过气象厅其后公布最新精查结果，将地震规模上调至6.9，震源深度下修至17公里。

受到地震影响，JR北海道与札幌市地铁部分列车一度停驶，目前已全数恢复运行。

青森民众失足跌倒受伤

另一方面，根据日本消防单位通报，青森县平内町有一名民众在地震发生时准备避难，不料在自宅玄关处失足跌倒，随即被送往医院治疗。消防人员表示，该名伤者送医时意识清楚，并无生命危险。

北海道函馆市灾害对策课一名职员回忆地震当下表示，「摇晃持续约20到30秒，由于办公室位于建筑物6楼，能明显感受到横向晃动，但没有物品倒塌或掉落的情况发生。」

仙台-新青森新干线一度停电

宫城县政府因应先前发布的「北海道、三陆海域后发地震注意情报」，已设立警戒本部持续搜集地震相关资讯。警戒本部指出，截至目前县内并未发现任何灾害损失。

东日本铁路公司（JR东日本）称，东北新干线「仙台-新青森」段发生停电，一度暂停运行。另据东北电力及日本原燃公司等透露，位于青森县的东通核电站、核燃料循环设施、乏燃料过渡性贮藏设施以及宫城县女川核电站均未发现异常。