英布里斯托博物馆盗贼出没 4匪从容偷走逾600件文物

英国西南部布里斯托市博物馆（Bristol Museum & Art Gallery）失窃，超过600件藏品被偷走，包括军事勋章和珠宝，皆为记录英国与前大英帝国殖民地有关的珍藏品。案发于今年9月25日凌晨1时至2时之间，4名男子趁月黑风高潜入博物馆档案馆，搜刮18世纪到20世纪大英帝国及英联邦文物，并从容打包扛走。布里斯托尔市议会发言人指，因需完成初步调查及藏品盘点，警方延迟至12月才公开案情。警方呼吁公众提供线索，协助追查嫌犯以追回被盗文物。

有闭路电视拍下4名戴帽或穿连帽上衣的嫌犯提著袋子离开现场，警方周四（11日）公布这4人衣著及特征，呼吁公众协助指认，并且留意网上是否有赃物流出。这4名男子偷走包括项链、手镯、戒指等珠宝以及小雕像、装饰品、地质标本等自然文物，连军徽、东印度公司的徽章也不放过。

闭路电视拍下4嫌犯离开现场

至于为何窃案发生在9月，警方2个多月后才公布监视器影像，市议会发言人解释，警方决定彻底完成的初步调查，才发放消息，因此延后。档案馆工作人员也花了许多时间清点仓库数千件收藏，以确定哪些物品失窃。

根据警方披露，被盗文物涵盖军事纪念品、珠宝、自然历史藏品及象牙、青铜、银制雕像等工艺品，重点文物包括一尊象牙雕刻佛像和一枚东印度公司制服腰带扣，后者饰有月桂花环图案并刻有英文铭文。

失窃对布里斯托造成巨大损失

负责此案的警官伯根表示，这批多为捐赠所得的文物，是解读英国历史的重要载体，失窃对布里斯托尔市是巨大损失，目前警方已开展大量监控排查。

布里斯托尔市议会文化负责人沃克对此表示痛心，称失窃文物对多国具有重要文化意义。

收藏Banksy作品

世界知名神秘涂鸦大师班克斯（Banksy），就是来自布里斯托，失窃的博物馆收藏他的作品，也办过展览，例如2009年的「班克斯大战布里斯托博物馆」（Banksy vs The Bristol Museum）展览，狂吸40万人次，整个布里斯托就宛如班克斯的展馆，展览还拉到他涂鸦地点现地导览。