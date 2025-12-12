泰柬冲突升级酿15平民死 传中资公司被击中 华使馆：正核实中国公民伤情

泰国与柬埔寨的边境冲突近日进一步升级，造成两国平民严重伤亡，并波及在当地运营的中资企业。泰国军方于周四（12日）在边境城镇沙缴府（Sa Kaeo）向对岸开火，柬埔寨国防部强烈谴责泰军的「无差别攻击」，指其严重违反国际人道法。

泰军：冲突造成逾百死伤 20万人入住难民营

据报道，这轮冲突导致两国平民死伤惨重。泰方证实有4名平民死亡，柬埔寨方面则公布有11名平民丧生，另有几十人受伤。泰方军方称冲突造成逾百人死伤，同时亦有近二十万人被迫入住难民营。

为维持地方稳定，泰国军方宣布对东部边境四个县实施宵禁，时间为每晚7时至翌日早上5时，强调有必要采取更严格的治安措施。此外，由于冲突影响沙缴府的医院及衞生中心运作，军方已安排飞机将伤者运送至武里南府的医院救治。

这次冲突也波及到在边境地区的中资企业。消息指出，在柬埔寨奥多棉吉省奥斯玛地区，一间中资公司周三上午遭泰军炮弹击中，现场人员已迅速撤离。

针对有网络传媒报道指奥斯玛赌场区域遭炮击，导致中国公民受伤一事，中国外交部发言人郭嘉昆表示，中国驻柬埔寨使馆正加紧了解核实有关情况，并将在职责范围内为涉事中国公民提供领事保护与协助。

外交部再次提醒，所有靠近泰柬边境地区的中国公民，特别是柏威夏省和奥多棉吉省等地的中国公民，应尽快转移至安全地带，并呼吁其他地区的中国公民暂时避免前往这些边境区域。

柬埔寨强烈谴责 称泰军动用战机重炮

柬埔寨国防部周四表示，泰军当日持续向班迭棉吉省多个村庄一带的平民区发射炮弹，对泰军的无差别攻击表达强烈谴责。柬方批评泰军严重侵犯柬埔寨主权，并违反双方签署的和平协议。

柬方又指控泰军动用战机、重炮、装甲车和步兵多线推进，试图突破边境防线，在过去24小时内对泰柬边境多省发动大规模武装攻击。