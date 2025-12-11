多明尼加资深媒体人直播节目中猝死　主持人急喊带走他

多明尼加（Dominican）发生惊人意外，当地知名媒体人兼交通专家乌雷尼亚（Mario Ureña）日前在直播节目中突然昏倒猝死，现场一度陷入混乱，主持人急呼「带走他」，惟送院仍告不治。

综合外媒报道，乌雷尼亚是当地交通领域的资深人士，曾推动观光及城市运输发展，深受当地业界尊重。事发时他受邀参与位于圣地牙哥市的节目《Café de Diario 55》录影，坐于演播室沙发上聆听其他嘉宾发言，突然头部一歪、整个人瘫软倒下。

节目主持人与现场人员起初还未察觉异样，数秒后才惊觉情况不对，主持人随即要求技术团队切换画面、进广告，并大喊「带走他」。工作人员随即将乌雷尼亚送院抢救，惟最终证实不治。

初步消息指他疑因心脏病发身亡，但未公布相关医疗细节。



