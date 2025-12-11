Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

多明尼加资深媒体人直播节目中猝死　主持人急喊带走他

即时国际
更新时间：17:32 2025-12-11 HKT
发布时间：17:32 2025-12-11 HKT

多明尼加（Dominican）发生惊人意外，当地知名媒体人兼交通专家乌雷尼亚（Mario Ureña）日前在直播节目中突然昏倒猝死，现场一度陷入混乱，主持人急呼「带走他」，惟送院仍告不治。  

综合外媒报道，乌雷尼亚是当地交通领域的资深人士，曾推动观光及城市运输发展，深受当地业界尊重。事发时他受邀参与位于圣地牙哥市的节目《Café de Diario 55》录影，坐于演播室沙发上聆听其他嘉宾发言，突然头部一歪、整个人瘫软倒下。

节目主持人与现场人员起初还未察觉异样，数秒后才惊觉情况不对，主持人随即要求技术团队切换画面、进广告，并大喊「带走他」。工作人员随即将乌雷尼亚送院抢救，惟最终证实不治。  

初步消息指他疑因心脏病发身亡，但未公布相关医疗细节。  

 

 


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
4小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
9小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
9小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
7小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
2小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
4小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
2小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
5小时前
星岛申诉王｜直击50人冒雨等食 一篇潮文掀味蕾炸弹肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人 饭都煮唔切
03:26
星岛申诉王｜爆红元朗大宝冰室掀「味蕾炸弹」肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人饭都煮唔切
申诉热话
5小时前