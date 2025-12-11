Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Snapchat等平台用测龄技术 应对澳洲社媒禁令

即时国际
更新时间：10:40 2025-12-11 HKT
发布时间：10:39 2025-12-11 HKT

澳洲昨日起成为全球第一个禁止16岁之下青少年使用社交媒体的国家，社媒平台须采取措施防止不符年龄资格者使用服务，否则面临巨额罚款。包括Snapchat以及拥有Instagram和Facebook的Meta集团，正纷纷使用年龄验证技术，来确保未满16岁的用户不能在其网站建立帐号。

做到私密可靠有效

目前以使用身份证验证年龄最为准确，但这需要使用者提供敏感的个人文件，而大多数澳洲人并不信任社媒公司。不过，早前一项由澳洲政府资助的试验发现，年龄验证技术可以做到「私密、可靠且有效」。有些社交媒体正使用第三方服务验证年龄，例如，Snapchat用户可以透过澳洲银行帐户证明自己的年龄，或向新加坡的年龄验证服务商k-ID提供身份证件。Snapchat说，只会收集用户是否达到最低年龄门槛的「是/否」结果。用户还可以自拍，k-ID用这类自拍照来估算用户年龄。自拍照测龄是目前备受关注的另一项验证技术。

相关新闻：全球首例｜澳洲实施青少年社交媒体禁令 阿尔巴尼斯：摆脱无止尽滑手机生活

拥有Instagram和Facebook的Meta集团已委托伦敦创新公司Yoti，为该集团处理基于身份证件和自拍照的年龄验证工作。Yoti行政总裁汤姆斯称：「演算法已变得越来越擅长识别脸部特征，并判断『这张脸的这些特征看起来像17岁还是28岁』。」据悉Yoti的人工智能（AI）系统可以在一分钟内估算出一个人的年龄。该公司也为TikTok提供年龄验证服务。Yoti表示，其工具能够识别出镜头前的人是真人，而不是照片或影片。

↓立即下载星岛头条App↓

