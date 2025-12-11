诺贝尔和平奖︱马查多缺席颁奖礼 撑特朗普大军压境挨批

诺贝尔奖颁奖典礼周三（10日）举行，其中和平奖颁奖礼在挪威首都奥斯陆举行，但当日和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖马查多却缺席颁奖礼，由女儿代为领奖及宣读事先准备好的演说。挪威诺贝尔研究所称，处于躲藏状态下的马查多目前安全，预计会前往奥斯陆。不过，马查多和挪威诺奖委员会近来受到批评，因马查多支持美国总统特朗普在加勒比海集结大军，威胁委内瑞拉。

马查多这位58岁工程师原定违抗委内瑞拉当局过去10年以来对她祭出的旅游禁令，亲赴奥斯陆市政厅领奖，那会是她躲藏一年之后首度现身。但她最终未能及时抵达挪威首都参加典礼。挪威国王哈拉尔五世与王后，以及阿根廷极右总统米莱、厄瓜多尔中右翼总统诺沃亚等数位拉丁美洲国家元首出席典礼。

根据挪威诺贝尔研究所的音档，马查多向挪威诺贝尔委员会主席弗里德内斯说：「我会到奥斯陆，我现在正在前往奥斯陆的路上。」她从何处致电目前暂不得而知。挪威诺贝尔研究所主席哈普维肯告诉路透社：「我们还不确定她何时会降落，但应该会在今晚某个时候。」弗里德内斯致辞说：「（委国总统）马杜罗先生，请接受选举结果，下台。」

提醒世人 民主对和平重要

马查多由女儿安娜代为领奖及宣读演说。马查多在事先准备的演讲稿中说，这个奖项对她的国家和全世界都具有深远意义：「这提醒世人，民主对和平至关重要。最重要的是，委内瑞拉人可以与世界分享的教训，是在漫长且艰难道路上淬炼出的：如果我们想要民主，就必须准备好为自由而战。」

马查多10月10日荣获和平奖，以表彰她为委内瑞拉民主做出的努力，对抗自2013年起掌权、以铁腕统治国家的总统马杜罗。以前有多位和平奖得主都缺席颁奖礼，如2023年伊朗维权人士穆罕默迪，只能在德黑兰的监狱牢房内庆祝。1991年，缅甸民主运动领袖昂山素姬得奖时，正被软禁在家。

颁奖礼登场之际，马查多的一些言论引发了外界对她及诺贝尔和平奖委员会的批评。美国军舰现正在加勒比海集结，外国预期特朗普政府对马杜罗政权采取军事行动。马查多则一直坚定支持特朗普对委国采军事行动，公开表示支持使用武力推翻马杜罗。她也一再声称马杜罗涉嫌操纵美国大选，但这种阴谋论早已被外间驳斥。她此等举动惹来人们指斥她散布假讯息以博取特朗普政府的好感。

挪威奥斯陆大学教授布尔表示：「这是一场与以往不同的诺贝尔奖颁奖典礼，比以往任何一届都更具政治色彩。」布尔指出，今年所有出席的拉美领导人都来自右翼阵营。