欧洲男精子存罕见突变基因 助孕197孩67人患癌

即时国际
更新时间：20:41 2025-12-10 HKT
发布时间：20:41 2025-12-10 HKT

欧洲一名男子不知道体内有罕见的致癌基因，长期捐精给丹麦的精子银行，最终导致数十名后代患癌。各国合作调查后揭发，男子捐赠的精子产下至少197名子女，其中已有多名孩童因癌病逝，仅有极少数未有遗传到他的致癌基因。

英国广播电台（BBC）报道，今年5月外界于今年5月首次获悉个案，已知这个男子的67个子女罹癌，其中10人病逝，接受男子捐精的家庭遍及比利时、丹麦、法国、德国、希腊、西班牙、瑞典、英国等多国。

助诞197名子女

报告指出，这名「精主」从2005年、还在学阶段就已开始捐精，由丹麦的「欧洲精子银行」（European Sperm Bank）转卖给各国不孕妇人，17年来共有197个孩子用他的精子诞生。

报道指出，男子本身健康，也通过捐精前的体检，他家人也都健康。当时大家不知道的是，这男子天生就有基因变异，其身上大部分细胞都没有基因突变，惟独20%的精子带有这种基因突变。

20%精子存基因突变

BBC报道，使用瑕疵精子产下的子女，体内每个细胞都会有基因变异，就算童年没有早期离癌，成长后罹癌风险也极高。调查报告发现，仅少数人没有遗传到瑕疵基因。

欧洲精子银行把这男子的精子卖给14个国家的67个不孕诊所，调查是在获得当事人同意情况下进行。最终受影响的孩子有可能多于197人。

