解放军能摧毁美最强航母「福特舰」？ 美国防部机密文件流出露玄机

美国《纽约时报》周一（8日）揭露美国国防部机密文件「强者简报」（Overmatch Brief），显示美方其实不相信自己能在台海爆发时击退解放军，理由是解放军有能力在美国大批先进武器抵达台湾之前，就将有关武器全部摧毁。

报告已交给白宫高层审阅

该份机密报告由美国国防部净评估办公室（Office of Net Assessment）编撰，已于过去一年内提交白宫高级官员审阅。其内容涵盖美中冲突可能发生的各种场景，并对美国军力进行全面审查。

相关新闻：美国新版《国安战略报告》抨击欧洲盟友 军事力侧重西半球

根据美军介入台海战争的兵推结果推论，报告认为，即使是美国海军最新型的航空母舰「福特号」，也无法在解放军攻击下幸存。

该份机密报告由美国国防部净评估办公室编撰。路透社

福特号号称是世界最大、最先进、也最昂贵的航母，其以强大火力著称，并于近期部署至加勒比海，对委内瑞拉施压。报告却坦言，福特号对委内瑞拉这类贫弱国家可能有效，对新型攻击手段则极为脆弱。

中国囤积达600枚高超音速武器

报告另指出，中方近年囤积高达600枚高超音速武器，是能击沉福特号的新型攻击手段。相关武器最高可达5倍音速，即便是最先进军力也难以拦截。

相关新闻：九三阅兵︱高超音速导弹、无人智能武器 解放军新型武器受瞩目

相较之下，美国海军仍以福特级航舰作为主力，计划未来数十年建造至少9艘福特级航舰，却未部署任何一枚极音速导弹。

此外，中国短中长程导弹部署情况显示，20年前，美国在太平洋处于绝对优势，因为解放军导弹库存并不算大，但如今情势已变，中国现在拥有足够多的导弹，有利于对美方进行先发制人打击。

美在先进武器方面落后

报告强调，与中国和俄罗斯相比，美国在快速研发先进武器方面已经落后，因为它「过度依赖昂贵且易受攻击的武器」。美国国防开支占GDP的3.4%，处于80年来的最低水平，另外，人工智能、网络战和生化战也是持续存在的挑战。

相关新闻：美国最新兵推︱若因台湾与中国爆冲突 美军印太基地9成战机没起飞就会被摧毁在地面

今次是中国军事实力优于美国的论点首次透过确凿官方文件揭露，而非匿名消息来源。此前，已有多名美方官员透露出对于解放军战力的担忧。

去年11月，国防部长赫格塞斯曾提及内部兵棋推演的结果，直言「我们总是输」。另据报道，在前总统拜登执政时期，一名白宫高级官员在阅读了强者简报后脸色惨白，因为该报告中明确强调，中方已针对美国可能采取的所有军事战略，制定了多层次的反制措施。

