Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

解放军能摧毁美最强航母「福特舰」？ 美国防部机密文件流出露玄机

即时国际
更新时间：17:30 2025-12-10 HKT
发布时间：17:30 2025-12-10 HKT

美国《纽约时报》周一（8日）揭露美国国防部机密文件「强者简报」（Overmatch Brief），显示美方其实不相信自己能在台海爆发时击退解放军，理由是解放军有能力在美国大批先进武器抵达台湾之前，就将有关武器全部摧毁。

报告已交给白宫高层审阅

该份机密报告由美国国防部净评估办公室（Office of Net Assessment）编撰，已于过去一年内提交白宫高级官员审阅。其内容涵盖美中冲突可能发生的各种场景，并对美国军力进行全面审查。

相关新闻：美国新版《国安战略报告》抨击欧洲盟友 军事力侧重西半球

根据美军介入台海战争的兵推结果推论，报告认为，即使是美国海军最新型的航空母舰「福特号」，也无法在解放军攻击下幸存。

该份机密报告由美国国防部净评估办公室编撰。路透社
该份机密报告由美国国防部净评估办公室编撰。路透社

福特号号称是世界最大、最先进、也最昂贵的航母，其以强大火力著称，并于近期部署至加勒比海，对委内瑞拉施压。报告却坦言，福特号对委内瑞拉这类贫弱国家可能有效，对新型攻击手段则极为脆弱。

中国囤积达600枚高超音速武器

报告另指出，中方近年囤积高达600枚高超音速武器，是能击沉福特号的新型攻击手段。相关武器最高可达5倍音速，即便是最先进军力也难以拦截。

相关新闻：九三阅兵︱高超音速导弹、无人智能武器 解放军新型武器受瞩目

相较之下，美国海军仍以福特级航舰作为主力，计划未来数十年建造至少9艘福特级航舰，却未部署任何一枚极音速导弹。

此外，中国短中长程导弹部署情况显示，20年前，美国在太平洋处于绝对优势，因为解放军导弹库存并不算大，但如今情势已变，中国现在拥有足够多的导弹，有利于对美方进行先发制人打击。

美在先进武器方面落后

报告强调，与中国和俄罗斯相比，美国在快速研发先进武器方面已经落后，因为它「过度依赖昂贵且易受攻击的武器」。美国国防开支占GDP的3.4%，处于80年来的最低水平，另外，人工智能、网络战和生化战也是持续存在的挑战。

相关新闻：美国最新兵推︱若因台湾与中国爆冲突 　美军印太基地9成战机没起飞就会被摧毁在地面

今次是中国军事实力优于美国的论点首次透过确凿官方文件揭露，而非匿名消息来源。此前，已有多名美方官员透露出对于解放军战力的担忧。

去年11月，国防部长赫格塞斯曾提及内部兵棋推演的结果，直言「我们总是输」。另据报道，在前总统拜登执政时期，一名白宫高级官员在阅读了强者简报后脸色惨白，因为该报告中明确强调，中方已针对美国可能采取的所有军事战略，制定了多层次的反制措施。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
8小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
9小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
23小时前
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
时事热话
3小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 省政府成立事故调查组彻查
即时中国
1小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
5小时前