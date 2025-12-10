Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗称竹岛是固有领土 韩总统办公室强烈抗议

即时国际
更新时间：12:30 2025-12-10 HKT
发布时间：12:30 2025-12-10 HKT

日本首相高市早苗周二（9日）在国会答询时，再次发表有关日韩领土争议言论，指竹岛（韩称独岛）是日本固有领土。南韩总统办公室同日反驳，独岛在历史、地理与国际法上明确是南韩固有领土。

日议员呼吁政府强硬

日本国会自民党议员高见康裕在众议院预算委员会上指出，竹岛目前被韩方非法占据的状况毫无改变，政府应该就此做出更强硬的措施。

高市早苗回应称，无论是从历史还是国际法来看，竹岛都是日本固有领土，将依据基本立场坚毅应对，并致力于将日本的立场准确传达至国内外。

上述发言迅速引来韩方强烈抗议，南韩总统办公室指出，独岛在历史、地理与国际法上明确是南韩固有领土，根本不存在所有权争议，未来对日方任何不当主张，韩方都将严正应对。

李在明政府曾多次就独岛主权问题向日方表达抗议。路透社

自现任总统李在明就任以来，韩方已多次就独岛主权问题向日方表达抗议。上月14日，南韩外交部发表声明，反对日本政府在东京追加开放领土主权展览馆扩建空间，宣传日方对独岛主张。

相关新闻：日本与多国龃龉　南韩推迟韩日联合搜救演习

声明指，自2018年日方启用涉事展馆以来，韩方多次敦促日方立即关闭，但日本政府无视韩方立场，仍推进扩建并追加开放，韩方对此深表遗憾。日方反复提出毫无根据领土主张，无助于构建面向未来的韩日关系，韩方敦促日方应予清醒认识这一点。
 

