美肯塔基州大学爆枪击酿一死一重伤 疑犯被捕 警方称属个人恩怨

美国肯塔基州立大学（Kentucky State University）周二（9日）下午发生枪击事件，造成两名学生一死一重伤。事发后校园一度封锁，州长贝希尔（Andy Beshear）随后证实，事件属独立的个人纠纷引发，并非大规模随机枪击，一名涉案嫌犯已被拘捕，校园危机解除。

据《今日美国》（USA Today）报道，警方于当地时间下午3时35分左右接获报案，肯塔基州立大学位于州首府法兰克福（Frankfort）的校园随即被封锁。约一小时后，当局证实事件中有一人死亡，另一人伤势严重，已被送往医院抢救。

美国肯塔基州立大学（Kentucky State University）周二（9日）下午发生枪击事件，造成两名学生一死一重伤，多辆警车到场调查。X@JacobBaker613

美国肯塔基州立大学（Kentucky State University）。X@JacobBaker613

州长贝希尔随后透过社交平台发表讲话，强调今次枪击属独立事件，现场已没有持续威胁。美国广播公司（ABC News）亦引述校方及警方消息，指出枪击起因是个人纠纷，并非随机开枪扫射。

《纽约时报》（New York Times）引述大学发言人的消息进一步披露，两名受害者均为该校学生，枪击事件发生在学生宿舍大楼外。但涉案的疑凶并非肯塔基州立大学的在校学生。

肯塔基州立大学创立于1886年，是一所历史悠久的大学，截至2023年秋季，学生人数约为1,700人。校园枪击案虽然频发，但当局迅速采取行动，确认疑犯身份并将其逮捕，有效防止了事件升级。