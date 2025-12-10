日本青森7.5级地震｜首发北海道三陆近海地震预警 最坏恐30万人罹难

日本青森县东面外海8日晚发生规模7.5级强震，日本气象厅翌日罕见启动「北海道及三陆近海后发地震预警」机制，是自2022年制度成立以来首次发布。当局指出，此次地震属于日本海沟及千岛海沟巨大地震的想定震源带，意味未来一周内于相近区域出现更大规模地震的风险显著上升，要求北部与东北沿岸182个市町村，在未来一周迅速采取防灾行动，提高警戒。

冬季灾情恐更严峻：积雪增倒塌与火灾风险

根据气象厅说法，7.5级地震震源位于日本海沟及千岛海沟预测的大震源区内，符合政府《防灾对策推进基本计划》中判定「可能引发后发巨大地震」的条件。因此，内阁府与气象厅依2022年订立的规范首次对外发布「后发地震预警」。

此项警报涵盖范围广泛，包括北海道、青森、岩手、宫城、福岛、茨城及千叶县等沿太平洋的182个地方自治体。

日本内阁府根据311东日本大地震的经验与最新地震模型推算，若一周内发生更大规模的连锁强震，其破坏程度或极为严重。

官方推估最坏情况：

日本海沟发生巨大地震：恐 19.9 万人罹难

万人罹难 千岛海沟发生巨大地震：恐 10 万人丧生

万人丧生 最大海啸高达 30 米，沿岸低地难以幸免

米，沿岸低地难以幸免 合计经济损失或达48万亿日圆（约2.4万亿港元）

灾害损失包括建筑物倒塌、道路港口破坏、基础设施停摆及供应链长期中断。

政府指出，青森与北海道正值严冬，积雪重量可能加剧建筑负荷，使震害更严重，并提高火灾爆发机会。

预估建筑物损毁：

日本海沟沿岸：约 22 万栋建筑受损

万栋建筑受损 千岛海沟沿岸：约8.4万栋受损

除了资产破坏，因工厂停摆、物流链中断、生产力下降等因素，经济产值亦将遭受巨大打击。

虽然官方强调「并非必然会再发生大地震」，但现阶段风险明显高于平常。内阁府指，只要居民及地方政府提前疏散、检查避难路线、固定家具、准备避难物资，死亡人数可望大幅减少。

政府呼吁民众：夜间把紧急袋放在床边、随时准备海啸避难、确认家庭集合地点、注意官方警报并避免前往沿岸低地等。

本次警报有效期至12月16日凌晨。